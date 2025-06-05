Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua

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Нацбанк принял решение по учетной ставке

Кредит&Депозит
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Нацбанк принял решение по учетной ставке
Нацбанк принял решение по учетной ставке
Правление Национального банка 5 июня приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления», — заявили в НБУ.
В случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до 5% Нацбанк будет удерживать учетную ставку неизменной дольше, чем предполагалось апрельским макропрогнозом.
Смягчение процентной политики станет возможно только после окончательного прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на высоком уровне. В то же время, в случае необходимости усилить монетарные условия, НБУ будет готов предпринять дополнительные меры.
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Регулятор ожидает, что внешнее финансирование будет поступать в достаточных объемах, что позволит сохранять макрофинансовую устойчивость.
Так, с начала года Украина получила $18 млрд официального финансирования. Ритмичные поступления внешней помощи позволяют финансировать критические расходы бюджета, а также поддерживать надлежащий уровень международных резервов и, соответственно, устойчивую ситуацию на валютном рынке. НБУ ожидает, что значительный уровень международной поддержки будет сохраняться и далее. Этому, в частности, будет способствовать достижение соглашения на уровне персонала по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.
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Напомним, 17 апреля правление НБУ приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%. В то же время члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ожидали возвращения к осторожному смягчению процентной политики только после прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на двузначном уровне.
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По материалам:
Finance.ua
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