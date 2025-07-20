«єОселя»: какое жилье покупают в ипотеку — Finance.ua

«єОселя»: какое жилье покупают в ипотеку
За время действия государственного ипотечного кредитования «єОселя» более 18 тысяч украинцев воспользовались программой. Общая сумма выданных кредитов превысила 30 млрд. грн. Больше всего кредитов (9 331) получили военнослужащие и представители сектора безопасности.
Об этом сообщили в Украинской финансовой жилищной компании.
Отмечается, что около 45% получивших ипотеку — украинцы в возрасте от 26 до 35 лет, еще 33% - в возрастной категории 36−45 лет.
Какое жилье выбирают украинцы
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в этом году возросло количество украинцев, которые выбирают жилье в новостройках.
Наиболее востребованная недвижимость — жилье площадью 50−73 кв. м. (39% от общего количества) и менее 50 кв. м.(39%).
В общей сложности по программе приобретено более 1 млн м² жилья на сумму свыше 30 млрд грн:
- 11466 кредитов выданы на жилье вторичного рынка;
- 6632 — жилье «первой продажи», из которых 1449 кредитов выдано на квартиры в домах на этапе возведения.
Напомним, «Укрфинжилье» утвердило План стратегического развития на 2025−2029 годы, предусматривающий масштабирование программы «єОселя» и выдачу 70 тыс. ипотечных кредитов за 5 лет
В обновленной стратегии развития жилищного кредитования предусмотрено изменение подходов к работе программы «єОселя». Главная идея — переход к новой, компенсационной модели ипотеки.
Поделиться новостью