НБУ обнародовал Стратегию по развитию ипотечного кредитования — Finance.ua

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НБУ обнародовал Стратегию по развитию ипотечного кредитования

Кредит&Депозит
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НБУ обнародовал Стратегию по развитию ипотечного кредитования
НБУ обнародовал Стратегию по развитию ипотечного кредитования
НБУ обнародовал одобренную Советом по финансовой стабильности и Правлением Национального банка Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Стратегия разработана в соответствии с согласованной с Международным валютным фондом концепцией и предусматривает ряд инфраструктурных изменений, чтобы откалибровать государственную поддержку в соответствии с рыночными условиями и создать эффективный жилищный рынок.

Ключевые цели

  • снижение уровня рисков через внедрение массового продукта страхования военных рисков и усовершенствование законодательного регулирования строительства жилой недвижимости;
  • обеспечение доступного и понятного кредитования путем усовершенствования модели государственной поддержки и стандартов раскрытия информации в соответствии с нормами ЕС;
  • усиление защиты прав кредиторов посредством обновления процедур урегулирования проблемной задолженности.
Кроме того, дальнейшее развитие ипотечного кредитования и его масштабирование обеспечит разработка и имплементация в украинское законодательство секьюритизации и выпуску покрытых облигаций.

Справка Finance.ua:

  • В Украине ипотека была массовым продуктом до финансового кризиса 2007−2008 годов, в результате которого и из-за недостатков регулирования большинство кредитов того времени стали неработающими.
  • В то же время постоянными спутниками сектора строительства стали нарушения строительных норм и задержки сроков ввода жилья в эксплуатацию.
  • Начатая правительством в конце 2022 года программа «єОселя» обеспечивает более 96% новой ипотеки, в то же время возможности государства субсидировать ипотеку по действующей модели ограничены. Так что удовлетворение существующего спроса на жилье невозможно без восстановления рыночных ипотечных продуктов.
По материалам:
Finance.ua
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