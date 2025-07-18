Банкір: депозитам уріжуть відсотки — Finance.ua

Банкір: депозитам уріжуть відсотки Сьогодні 08:38 — Кредит&Депозит

Банкір: депозитам уріжуть відсотки

У сегменті депозитних вкладів вже у вересні можна очікувати поступове зниження дохідності. Причиною є потенційне рішення про зниження облікової ставки.

Про це повідомив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

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«При формуванні депозитної стратегії на осінньо-зимовий період комерційні банки спиратимуться на рішення монетарного комітету, який вже у вересні потенційно може ухвалити рішення про зниження облікової ставки з наявних 15,5% до 14,5−15%. А відтак, не виключена синхронна корекція інших монетарних інструментів, зокрема ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами — з 19% до 18,5−18%. Отже, такі зміни стануть об’єктивним приводом для банків поступово розпочати процес корекції дохідності за гривневими вкладами», — зазначив банкір.

За словами експерта, за оптимістичного сценарію, підкріпленого економічним зростанням та зниженням інфляції, до кінця року ставки за гривневими вкладами можуть знизитися в середньому на 1,5−2 в.п. Залежно від економічних обставин, цілком можливо, що наприкінці 2025 року депозитні ставки знизяться в середньому до 11−12% річних.

Зазначається, що найбільш затребуваними серед громадян залишаться вклади на 6−9 місяців, а також на 1 рік — ставки за ними будуть найвищими на ринку.

Водночас у разі зниження дохідності гривневих депозитів може розпочатися нова хвиля конкуренції між банками за вкладника: фінустанови будуть готові запропонувати бонусні відсотки до базових ставок — у розмірі від 0,5 до 1 в.п. У результаті максимальні ставки наприкінці грудня можуть скласти 13,5% річних.

УНІАН За матеріалами:

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