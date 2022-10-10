ЕС разрабатывает схему передачи активов рф на восстановление Украины — Bloomberg Сегодня 11:15 — Казна и Политика

ЕС разрабатывает схему передачи активов рф на восстановление Украины — Bloomberg

Еврокомиссия работает над законом, который позволит арестовывать активы, подпадающие под санкции против россии, и использовать их как вклад в восстановление Украины.

Об этом сообщает Bloomberg

Согласно действующим правилам, подпадающие под санкции активы заморожены, что делает их использование или отчуждение затруднительным. Законная возможность наложения ареста на активы позволит направить их на восстановление Украины.

Еврокомиссия планирует увеличить полномочия стран Евросоюза по аресту подсанкционных активов рф путем расширения списка преступлений, в который уже входят отмывание денег и коррупция, включив в него нарушение санкций ЕС.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабной войны Бюро экономической безопасности Украины инициировало арест активов России и Беларуси (физических и юридических лиц) на 44 млрд грн;

долгосрочное обновление Украины будет стоить сотни миллиардов, и его финансирование должно состояться за российские средства. Страны Запада уже заморозили $300-500 млрд российских активов;

В План быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan) вошли более 38 тыс. объектов. В настоящее время за счет государственного бюджета восстановление начато только на 11 тыс. объектах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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