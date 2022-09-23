Захід арештував до $500 млрд російських активів — Finance.ua

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Захід арештував до $500 млрд російських активів

Фондовий ринок
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Захід арештував до $500 млрд російських активів
Захід арештував до $500 млрд російських активів
Довгострокове відновлення України буде коштувати сотні мільярдів, і його фінансування має відбутися за російські кошти. Країни Заходу вже заморозили $300-500 млрд російських активів.
Про це під час брифінгу у Нью-Йорку заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Заморожені російські активи складають від $300 до $500 млрд. Україна лобіює прийняття нової міжнародної угоди для конфіскації цих активів. Ми також обговорюємо питання зміни національних законодавств партнерів для такої конфіскації на користь України. Агресор має заплатити свою ціну, а його кошти — стати основним ресурсом для нашої масштабної відбудови», — підкреслив він.

Російський економічний корабель, іди на##й 🧐

Також, за словами очільника уряду, під час зустрічей із лідерами країн-партнерів на полях ООН він отримав запевнення у беззаперечній підтримці України, попри останні провокаційні кроки росії.
«російська мобілізація та фейкові референдуми для нас нічого не змінюють. Ми будемо робити все, щоб звільнити свої території. Партнери готові нас підтримувати», — наголосив Шмигаль.
Також прем’єр відзначив, що Україна працює над продовженням зернової угоди, яка сприяє подоланню продовольчої кризи у світі, а також обговорює з усіма країнами важливість демілітаризація Запорізької АЕС, де російські війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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