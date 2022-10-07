До Плану швидкого відновлення України увійшло понад 38 тис. об’єктів – ОП — Finance.ua
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До Плану швидкого відновлення України увійшло понад 38 тис. об’єктів – ОП

Казна та Політика
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До Плану швидкого відновлення України (Fast Recovery Plan) увійшло понад 38 тис. об’єктів. Наразі за рахунок державного бюджету відновлення розпочато лише на 11 тис. об’єктах.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на міжнародній конференції «Україна під час війни. Економіка. Безпека. Енергетика. Перспективи відновлення».
«Маючи вичерпну базу даних щодо усіх зруйнованих об’єктів за дорученням Президента, керівника Офісу Президента, командою Офісу разом з обласними військовими адміністраціями, територіальними громадами було розроблено Fast Recovery Plan. До Fast Recovery Plan України та окремих регіонів увійшли об’єкти, відновлення яких є критично необхідним вже зараз. Усього — це понад 38 тис. конкретних об’єктів з адресами. Ми оперуємо точними цифрами щодо кількості квартир та приватних будинків через руйнування яких люди залишаються без житла», — розповів Тимошенко.
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За його словами, наразі за рахунок державного бюджету України відновлення розпочато лише на 11 тис. об’єктах, тобто всього 13%.
«Зрозуміло, що ми не можемо такими повільними темпами відновлювати зруйноване житло та критично необхідну комунальну й соціальну інфраструктуру, але нам критично бракує фінансових ресурсів. Всього з 95 тис. зруйнованих об’єктів відновлення завершено на 4 тисячах, або трохи більше 4%», — сказав Тимошенко.
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Він зазначив, що відповідно на інших 96% зруйнованих об’єктів роботи або не розпочиналися, або до цього часу не завершені, адже немає для цього коштів, а це понад 74 тисяч житлових будинків.
Кирило Тимошенко раніше повідомляв, що Україна не може покрити з державного бюджету відновлення всіх руйнувань через війну, тому План швидкого відновлення України "Fast Recovery Plan) передбачає відбудову знищених повністю або пошкоджених на 50 й більше відсотків об’єктів за кошти іноземних донорів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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