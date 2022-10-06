Шуляк розповіла, якою буде компенсація за зруйноване під час війни житло — Finance.ua

Шуляк розповіла, якою буде компенсація за зруйноване під час війни житло Вчора 09:00 — Нерухомість

На сьогодні російськими окупантами зруйновано або пошкоджено понад 19 млн кв м житла. Проте кожна людина, яка лишилась без домівки, зможе отримати компенсацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії «Слуга народу» Олену Шуляк.

«У Дію вже подано 267 тис. заявок, у нас понад 19 млн кв м зруйнованого та пошкодженого житла. Це стільки, скільки ми два роки будували. Але росія все знищила», — заявила вона.

За її словами, у парламенті розглядається проєкт бюджету на 2023 і в ньому будуть передбачені фінанси та механізми, за допомогою яких люди зможуть скористуватися компенсацією, не чекаючи репарацій від рф.

«Ми ділимо житло на зруйноване, яке не підлягає відновленню, і таке, яке можна відремонтувати. За зруйноване житло люди зможуть отримати компенсацію у вигляді цільових грошей на придбання нового. Не важливо, де було зруйновано будинок чи квартиру, людина зможе обрати будь-який населений пункт України, де вона хоче жити. Не забуваємо, що в нас понад 1000 релокованих підприємств. Тому люди захочуть обрати житло там, де вони працюють. Вони матимуть максимальну свободу у виборі житла», — підсумувала Шуляк.

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