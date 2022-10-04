44 млрд гривень – загальна вартість активів росії та білорусі, арештованих БЕБ (список) — Finance.ua

44 млрд гривень – загальна вартість активів росії та білорусі, арештованих БЕБ (список) Вчора 16:38 — Казна та Політика

З початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України ініціювало арешт активів росії та білорусі (фізичних та юридичних осіб) на 44 млрд грн.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України (вебсайт працює в режимі тестування та наповнення).

Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях щодо правопорушень в економічній сфері, найчастіше це ухилення від сплати податків.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає єдиний порядок поводження з майном: арешт — рішення суду — передача в управління або у власність держави.

Серед найвагоміших арештованих активів:

вагони та ТМЦ в вагонах вартістю близько 19 млрд грн.,

активи фінансової установи — 12,8 млрд грн.,

активи мережі АЗС орієнтовно оцінюються в 2 млрд грн.,

декілька торгівельних центрів вартістю 1,3 млрд грн. та інші.

Наразі, майно орієнтовною вартістю 1 млрд грн. передано до АРМА, з яких на 238 млн грн. вже реалізовано в дохід держави.

Нагадаємо, нещодавно Бюро економічної безпеки України визначило та погодило з відповідними державними органами 23 юридичні особи, пов’язані з рф та рб, які рекомендує включити до санкційного списку.

Ще два списки із 25 та 54 суб’єктами господарської діяльності, до яких БЕБ рекомендує застосувати санкції, погоджуються з відповідними органами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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