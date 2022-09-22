Минюст США планирует усилить работу в сфере розыска и конфискации российских активов — Finance.ua
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Минюст США планирует усилить работу в сфере розыска и конфискации российских активов

Казна и Политика
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Минюст США планирует усилить работу в сфере розыска и конфискации российских активов
Минюст США планирует усилить работу в сфере розыска и конфискации российских активов
Министерство юстиции США планирует усилить работу по розыску и конфискации клептократических активов, связанных с россией.
Об этом сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.
По ее словам, 20 сентября опубликован доклад директора группы Министерства юстиции США «KleptoCapture» Э.Адамса в рамках слушаний на тему «Усиление давления на россию: разумные санкции, экономическое государство и дальнейшие шаги» в сенатском Комитете по вопросам банковского дела, жилищного хозяйства и по делам городов.
Маркарова напомнила, что 2 марта 2022 года под эгидой Министерства юстиции США была создана группа «KleptoCapture», которая включила представителей различных правоохранительных органов США.
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Основная цель группы — поиск клептократических активов, связанных с россией, выявление фактов уклонения от введенных американских санкций и экспортного контроля, осуществление мер по предотвращению обхода американской санкционной политики.
В рамках доклада было, в частности, отмечено внесение Минюстом США ряда законодательных предложений, связанных с улучшением деятельности по заморозке и изъятию клептократических активов россии, в частности:
  • возможность передачи доходов от конфискованной клептократической собственности в Украину для возмещения вреда, причиненного российской агрессией;
  • уменьшение возможностей по обходу введенных санкций и улучшение деятельности по противостоянию обходу санкционной политики;
  • расширение временных рамок в ведении дел, связанных с выявлением клептократических активов;
  • усиление международного сотрудничества в вопросе розыска и конфискации клептократических активов;
  • применение административно-гражданского производства о взыскании имущества к новым типам активов.
«Работаем над санкциями дальше. Передаем привет всем российским клептократам во всех странах», — резюмировала Маркарова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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