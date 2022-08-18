Конфискация активов рф в пользу Украины: в Минюсте объяснили, почему этого не сделали еще ни в одной стране — Finance.ua

Конфискация активов рф в пользу Украины: в Минюсте объяснили, почему этого не сделали еще ни в одной стране Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Конфискация активов рф в пользу Украины: в Минюсте объяснили, почему этого не сделали еще ни в одной стране

В настоящее время ни одна страна еще не конфисковала российские активы в гражданских процессах, заявила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая. В стремлении привлечь рф к ответственности и сделать так, чтобы Россия заплатила за нанесенный ущерб, Украину поддерживают все страны, для которых мир, безопасность, права человека Демократия являются приоритетом.

Блокирования, конфискации и направления средств для возмещения ущерба требует немалых усилий для наших партнеров. Часть государств — например, Германия — имеют нормы на уровне Конституции, которые обеспечивают суверенный иммунитет государственного имущества рф, обеспечивают ограничение права собственности", — рассказала она в эфире национального телемарафона.

По ее словам, такие страны нуждаются во введении законодательных изменений на нескольких уровнях. "Есть государства, которые могут это сделать самостоятельно без каких-либо Европейских конвенций, без вмешательства на уровне международных организаций. К примеру, США и Канада. Канада уже сделала первый шаг — они приняли законодательство, разрешающее конфисковывать частные и суверенные активы.

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США также имеют ряд законопроектов, предусматривающих конфискацию российских активов и передачу их в пользу Украины. Пока ни одна страна еще не конфисковала в гражданских процессах. Это происходит пока в уголовных производствах, касающихся активов, например, приобретенных преступным путем.

Радіо Свобода По материалам:

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