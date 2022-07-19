В Еврокомиссии предложили альтернативу конфискации российских активов — Finance.ua

В Еврокомиссии предложили альтернативу конфискации российских активов Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

В Еврокомиссии предложили альтернативу конфискации российских активов

Комиссар Европейской комиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает, что вместо конфискации активов россии, оказавшихся замороженными из-за санкций, Европейский Союз может «удерживать» их как гарантию участия москвы в послевоенном восстановлении Украины.

Об этом Рейндерс рассказал в интервью Reuters

Он напомнил, что в настоящее время ЕС рассматривает возможность организации конфискации подсанкционного российского имущества без вынесения судебного приговора, «но это связано с большим количеством правовых проблем, и мы еще не уверены в этом».

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Еврокомиссар отметил, что США, Канада и Италия имеют опыт гражданской конфискации, но, по его мнению, нужно доказать прямую причастность имущества к уголовному преступлению, например коррупционному, чтобы конфискация была корректной с правовой точки зрения.

В качестве альтернативы Рейндерс предлагает держать российские активы замороженными, пока россия не согласится заплатить за восстановление Украины после завершения войны.

«Эти средства могут служить гарантией участия россии в восстановлении Украины. Вместо того чтобы конфисковать, их можно длительное время держать замороженными», — объяснил свою позицию еврокомиссар.

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Українська правда По материалам:

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