Минюст разрабатывает международный договор о возмещении причиненного рф ущерба из-за конфискации ее активов — Finance.ua

Минюст разрабатывает международный договор о возмещении причиненного рф ущерба из-за конфискации ее активов
Украинское Министерство юстиции работает над международным договором, предусматривающим механизм возмещения ущерба, причиненного российской агрессией из-за конфискации активов россии и ее граждан, попавших под санкции.
Об этом на организованной Forbes.ua конференции «Строим вместе» рассказала заместитель министра Ирина Мудрая.
По ее словам, страны, которые к нему присоединятся, гарантируют, что конфискуют российские активы и передадут их Украине. Для этого им нужно будет внести соответствующие изменения в национальное законодательство. Как отметила Мудрая, на такой шаг уже пошла Канада, и соответствующие намерения есть у стран Европейского союза и США.
При этом предполагается создание постоянно действующей комиссии, рассматривающей заявления от украинских граждан, государства, муниципальных органов, украинского и международного бизнеса. При комиссии будет действовать компенсационный фонд, накапливающий конфискованные активы и средства.
Потенциальная конфискация прежде всего ориентирована на суверенные активы рф: сейчас заморожено 350 миллиардов долларов активов российского центробанка. Однако в Минюсте рассчитывают, что под конфискацию попадут также и частные активы лиц, имеющих прямые контакты с рф и режимом Владимира Путина, принимали участие в финансировании войны или уклонялись от санкций.
Как указывает заместитель министра, в настоящее время в международной юридической практике нет быстрых механизмов, как конфисковать суверенные активы россии, но «международному праву нужно адаптироваться к новым условиям или всем признать, что такие действия устраивают всех».
Справка Finance.ua:
- с инициативой создания многостороннего договора о компенсации пострадавшим от действий россии из-за конфискации активов выступил в конце мая украинский президент Владимир Зеленский;
- как заявил на международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано в начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль, именно конфискованные активы россии должны стать основным источником восстановления государства, необходимость средств на которое сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов.
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