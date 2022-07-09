Минюст разрабатывает международный договор о возмещении причиненного рф ущерба из-за конфискации ее активов — Finance.ua

Минюст разрабатывает международный договор о возмещении причиненного рф ущерба из-за конфискации ее активов Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Украинское Министерство юстиции работает над международным договором, предусматривающим механизм возмещения ущерба, причиненного российской агрессией из-за конфискации активов россии и ее граждан, попавших под санкции.

Об этом на организованной Forbes.ua конференции «Строим вместе» рассказала заместитель министра Ирина Мудрая.

По ее словам, страны, которые к нему присоединятся, гарантируют, что конфискуют российские активы и передадут их Украине. Для этого им нужно будет внести соответствующие изменения в национальное законодательство. Как отметила Мудрая, на такой шаг уже пошла Канада, и соответствующие намерения есть у стран Европейского союза и США.

Читайте также ЕС разрабатывает юридическую основу конфискации активов рф в пользу Украины

При этом предполагается создание постоянно действующей комиссии, рассматривающей заявления от украинских граждан, государства, муниципальных органов, украинского и международного бизнеса. При комиссии будет действовать компенсационный фонд, накапливающий конфискованные активы и средства.

Потенциальная конфискация прежде всего ориентирована на суверенные активы рф: сейчас заморожено 350 миллиардов долларов активов российского центробанка. Однако в Минюсте рассчитывают, что под конфискацию попадут также и частные активы лиц, имеющих прямые контакты с рф и режимом Владимира Путина, принимали участие в финансировании войны или уклонялись от санкций.

Как указывает заместитель министра, в настоящее время в международной юридической практике нет быстрых механизмов, как конфисковать суверенные активы россии, но «международному праву нужно адаптироваться к новым условиям или всем признать, что такие действия устраивают всех».

Справка Finance.ua:

с инициативой создания многостороннего договора о компенсации пострадавшим от действий россии из-за конфискации активов выступил в конце мая украинский президент Владимир Зеленский;

как заявил на международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано в начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль, именно конфискованные активы россии должны стать основным источником восстановления государства, необходимость средств на которое сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.