Минюст разрабатывает международный договор о возмещении причиненного рф ущерба из-за конфискации ее активов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минюст разрабатывает международный договор о возмещении причиненного рф ущерба из-за конфискации ее активов

Казна и Политика
21
Украинское Министерство юстиции работает над международным договором, предусматривающим механизм возмещения ущерба, причиненного российской агрессией из-за конфискации активов россии и ее граждан, попавших под санкции.
Об этом на организованной Forbes.ua конференции «Строим вместе» рассказала заместитель министра Ирина Мудрая.
По ее словам, страны, которые к нему присоединятся, гарантируют, что конфискуют российские активы и передадут их Украине. Для этого им нужно будет внести соответствующие изменения в национальное законодательство. Как отметила Мудрая, на такой шаг уже пошла Канада, и соответствующие намерения есть у стран Европейского союза и США.
Читайте также
При этом предполагается создание постоянно действующей комиссии, рассматривающей заявления от украинских граждан, государства, муниципальных органов, украинского и международного бизнеса. При комиссии будет действовать компенсационный фонд, накапливающий конфискованные активы и средства.
Потенциальная конфискация прежде всего ориентирована на суверенные активы рф: сейчас заморожено 350 миллиардов долларов активов российского центробанка. Однако в Минюсте рассчитывают, что под конфискацию попадут также и частные активы лиц, имеющих прямые контакты с рф и режимом Владимира Путина, принимали участие в финансировании войны или уклонялись от санкций.
Место для вашей рекламы
Как указывает заместитель министра, в настоящее время в международной юридической практике нет быстрых механизмов, как конфисковать суверенные активы россии, но «международному праву нужно адаптироваться к новым условиям или всем признать, что такие действия устраивают всех».

Справка Finance.ua:

  • с инициативой создания многостороннего договора о компенсации пострадавшим от действий россии из-за конфискации активов выступил в конце мая украинский президент Владимир Зеленский;
  • как заявил на международной конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано в начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль, именно конфискованные активы россии должны стать основным источником восстановления государства, необходимость средств на которое сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.