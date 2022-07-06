ЕС разрабатывает юридическую основу конфискации активов рф в пользу Украины — Finance.ua

ЕС разрабатывает юридическую основу конфискации активов рф в пользу Украины Сегодня 20:49 — Фондовый рынок

ЕС разрабатывает юридическую основу конфискации активов рф в пользу Украины

Европейский Союз разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины.

Об этом в среду на брифинге в Страсбурге заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Рассмотрение этого вопроса (конфискации активов рф) связано со справедливостью. И мы работаем над юридической основой, чтобы сделать возможным использование активов россии и частично олигархов для восстановления Украины», — сказала фон дер Ляен.

Она добавила, что завершившаяся во вторник конференция в швейцарском Лугано была очень успешна, поскольку там были предложены различные подходы к послевоенному восстановлению Украины.

Разработку законодательства для законной конфискации активов России в Евросоюзе подтвердила и президент Европейского парламента Роберта Метсола.

«Ни один вариант нельзя исключать. Все возможные пути и источники (для восстановления Украины) нужно рассмотреть», — отметила Метсола и добавила, что Европарламент сосредоточится, в частности, на недопущении обхода существующих санкций против России.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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