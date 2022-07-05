Основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы рф, — Шмыгаль. — Finance.ua
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Основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы рф, — Шмыгаль.

Казна и Политика
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Основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы рф, — Шмыгаль.
Основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы рф, — Шмыгаль.
План восстановления Украины оценивается сегодня в 750 млрд долларов, и основным источником восстановления нашего государства должны стать конфискованные активы России. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария), передает Правительственный портал.
«Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы россии и российских олигархов. Российские власти развязали эту кровавую войну. Они вызвали эти масштабные разрушения и должны понести за это ответственность», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Как отметил Глава Правительства, замороженные активы россии, по разным оценкам, составляют от 300 до 500 млрд долларов. Более того, часть стран уже начала процесс конфискации этих активов.
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«Благодарны Германии за первые шаги. Благодарны Канаде и США за подготовку национальных законодательств. Уверен, что все страны-партнеры присоединятся к этому процессу и обеспечат эту справедливость», — отметил Премьер-министр.
Денис Шмыгаль назвал и другие источники восстановления Украины, над которыми ведется работа. В частности, гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров. Это могут быть инвестиции частного сектора, внебюджетные взносы частных лиц и корпораций и средства государственного бюджета Украины.
«В Украине очень эффективно заработала платформа United24. Мы благодарны всем, кто присоединился, и призываем не останавливаться в этой поддержке», — подчеркнул Глава Правительства.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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