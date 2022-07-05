Основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы рф, — Шмыгаль. Сегодня 14:22 — Казна и Политика

Основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы рф, — Шмыгаль.

План восстановления Украины оценивается сегодня в 750 млрд долларов, и основным источником восстановления нашего государства должны стать конфискованные активы России. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария), передает Правительственный портал.

«Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы россии и российских олигархов. Российские власти развязали эту кровавую войну. Они вызвали эти масштабные разрушения и должны понести за это ответственность», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Как отметил Глава Правительства, замороженные активы россии, по разным оценкам, составляют от 300 до 500 млрд долларов. Более того, часть стран уже начала процесс конфискации этих активов.

«Благодарны Германии за первые шаги. Благодарны Канаде и США за подготовку национальных законодательств. Уверен, что все страны-партнеры присоединятся к этому процессу и обеспечат эту справедливость», — отметил Премьер-министр.

Денис Шмыгаль назвал и другие источники восстановления Украины, над которыми ведется работа. В частности, гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров. Это могут быть инвестиции частного сектора, внебюджетные взносы частных лиц и корпораций и средства государственного бюджета Украины.

«В Украине очень эффективно заработала платформа United24. Мы благодарны всем, кто присоединился, и призываем не останавливаться в этой поддержке», — подчеркнул Глава Правительства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.