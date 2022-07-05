Федоров предложил мировым ІТ-компаниям «диджитал-лендлиз» для Украины — Finance.ua
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Федоров предложил мировым ІТ-компаниям «диджитал-лендлиз» для Украины

Казна и Политика
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Федоров предложил мировым ІТ-компаниям «диджитал-лендлиз» для Украины
Федоров предложил мировым ІТ-компаниям «диджитал-лендлиз» для Украины
В Лугано была представлена инициатива Digital4Freedom, в рамках которой крупнейшим технологическим компаниям мира было предложено диджитал-лендлиз для Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Соответствующую инициативу представил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции Ukrainian Recovery Conference. Среди присутствующих компаний были Microsoft, Rakuten, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa и другие.
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Федоров рассказывает, что Digital4Freedom поможет сделать Украину «самой свободной и цифровой страной в мире, где вместо аналоговых чиновников и справок работает paperless, вместо наличной валюты — cashless, IT-сектор занимает 40% в ВВП, а сама страна превращается в крупнейший ІТ-хаб Восточной Европы с фокусом на решения безопасности».
Цифровая инфраструктура, подчеркнул министр, наиболее устойчива и эффективна во время войны, «ведь ее не могут разрушить ракеты».
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«И сейчас наше предложение топовым технологическим компаниям мира — это диджитал-лендлиз. Мы приглашаем компании присоединиться к нам в строительстве цифрового будущего свободного мира и внести свой вклад в развитие цифровой Украины», — отметил Федоров.
По его словам, вместе с международными компаниями Украина хочет создать новую модель государственно-частного партнерства. Инициатива Digital4Freedom является частью платформы UNITED24, в рамках которой компании могут вносить денежные взносы для восстановления Украины.
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«Ни в какой другой стране мира у вас не будет такого шанса приобщиться к внедрению самых передовых технологий на государственном уровне. Это одновременно эксперимент, цифровая революция и модернизация уже существующей системы», — добавил Федоров.
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По материалам:
Економічна Правда
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