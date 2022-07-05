Зарплаты украинских разработчиков летом 2022 года: самые высокие у тех, кто переехал за границу — Finance.ua
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Зарплаты украинских разработчиков летом 2022 года: самые высокие у тех, кто переехал за границу

Личные финансы
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Зарплаты украинских разработчиков летом 2022 года: самые высокие у тех, кто переехал за границу
Зарплаты украинских разработчиков летом 2022 года: самые высокие у тех, кто переехал за границу
Несмотря на начало полномасштабной войны, зарплаты украинских разработчиков в первом полугодии 2022 выросли: медиана в июне составила $3400 против $3300 в декабре 2021 года. Об этом свидетельствует июньский опрос портала DOU.
Активнее увеличивались зарплаты опытных специалистов (уровня Senior и выше). Интересно, что зарплаты выше $10 000 в месяц получают около 1% украинских разработчиков, а более $7500 — 4%.
Зарплаты украинских разработчиков летом 2022 года: самые высокие у тех, кто переехал за границу
В декабре 2021 года анкет от разработчиков было 8005 — на 6% больше, чем сегодня. Однако причин уменьшения количества ответов аналитики назвать затрудняются: это может быть как случайное явление, происходящее в опросах, так и отражение изменений в ІТ-сообществе (потеря работы, мобилизация, переезд за границу и другие причины, усложняющие или исключающие участие в исследовании).
Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»), а для анализа уровней заработной платы использована медиана.

Портрет участников опроса

Всего 4% опрошенных лишились работы из-за начала войны. Часть из них уже нашла новое место, в поиске сейчас находятся только 2% разработчиков. Чаще всего теряли работу интерны — 22%, 18% сейчас ищут новую позицию, а еще у 20% уменьшилось количество работы/проектов.
Из-за войны 38% разработчиков пришлось переехать: 28% живут сейчас в другом городе или области в Украине, а 10% уехали за границу. Еще 23% переезжали, но уже вернулись домой.
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В Киеве и Киевской области сейчас проживает 25% разработчиков (до войны — 42%). На втором месте Львов и область здесь 20% разработчиков против 14% полгода назад. Третье место делят Днепропетровская, Ивано-Франковская и Винницкая области: в каждой проживает около 5%. В Харькове и области остается около 2% разработчиков (до войны — 13%). Доля Одессы и области тоже несколько упала: сейчас здесь живет 3% разработчиков, а до войны — 5%.
1% респондентов присоединились к ВСУ, однако реальная доля может быть больше, так как этой группе может быть сложно или невозможно участвовать в опросах.
В языках программирования значительных изменений за последние полгода не произошло: JavaScript остается самым популярным языком (22% разработчиков назвали его основным), далее следуют C#/.NET и Java (каждый является основным для 15% разработчиков). Несколько возросла доля тех, для кого основной язык TypeScript (с 11% полгода назад до 13% сейчас), а РНР — упал (с 11% до 9%).

Медианные зарплаты

Несмотря на полномасштабное вторжение россии, медианные зарплаты разработчиков несколько выросли. Средняя зарплата специалистов в июне 2022 года составила $3400 против $3300 в декабре 2021 года.
Зарплаты украинских разработчиков летом 2022 года: самые высокие у тех, кто переехал за границу

По должностям

Наиболее заметно повысились зарплаты разработчиков уровня Architect — с $6200 до $6600 в месяц. Медианные зарплаты Team/Tech Lead и Senior выросли на $200 (до $5200 и $4700 соответственно).
Зарплаты менее опытных специалистов тоже увеличивались: у Middle на $200, до $2600, у Junior и Intern — на $50 (до $950 и $450 соответственно).
Зарплаты украинских разработчиков летом 2022 года: самые высокие у тех, кто переехал за границу

По опыту работы в ІТ

Активнее росли зарплаты разработчиков, работающих в ІТ более шести лет. Новичкам, только что пришедшим в индустрию и работающим до полугода, платили даже несколько меньше, чем в декабре 2021-го.
После девяти лет в ІТ и после семи лет работы по специальности зарплата разработчика практически перестает расти.

По городам

В Украине самые высокие зарплаты разработчиков сейчас в Киевской, Львовской и Закарпатской областях ($3600). Медианная зарплата в Киеве несколько упала, если сравнивать с декабрем 2021 (на $200), а во Львове не изменилась.
Зарплаты в других городах-миллионниках тоже уменьшились. В частности, в Харькове на $420, до $2680. В Одессе — на $300, до $3000. В Днепре тоже $3000, снизилось на $200.
Однако ситуация с зарплатами в городах нестабильна и будет меняться в зависимости от ситуации на фронте.
Зарплаты украинских разработчиков летом 2022 года: самые высокие у тех, кто переехал за границу
Самые высокие зарплаты у разработчиков, переехавших за границу из-за начала войны: их медианная зарплата составляет $4100 против $3400 среди всех разработчиков. Самые высокие медиа зарплаты у тех, кто переехал в Португалию ($5500), Испанию ($4500) и Польшу ($4000).
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За границу чаще отправлялись более опытные специалисты: 54% из них имели уровень Senior и выше против 45% разработчиков в целом. Кроме того, релоцировались более оплачиваемые специалисты: поехавшие за границу медианные зарплаты Middle+ выше медианых зарплат специалистов такого уровня в целом по рынку.

По специализации

Традиционно зарплаты разработчиков Embedded, а также Back-end и Mobile несколько выше, чем у других специализаций: $3800, $3700 и $3600 соответственно против $3400 в целом.
Эта разница обуславливается тем, что по этим специализациям работает больше опытных айтишников. Зарплаты специалистов одного уровня, но разных специализаций практически не отличаются. Небольшая разница в зарплатах интернов и джунов, которые занимаются Embedded, а также Senior-разработчиков, работающих в Back-end и Mobile — они несколько выше, чем в других специализациях.
Зарплаты украинских разработчиков летом 2022 года: самые высокие у тех, кто переехал за границу

По языкам программирования

Самые высокие медиа зарплаты остаются у Scala и Go-разработчиков ($5700 и $5000 соответственно). Эти языки используют преимущественно опытные специалисты (74% разработчиков Scala и 60% Go-разработчиков имеют тайтл Senior и выше). Медианные зарплаты сеньоров и мидлов, которые пишут на этих языках, выше среднего уровня.
Кроме того, немного больше средних зарплат разработчиков, которые выбрали Kotlin ($4000), Ruby ($4000), Java ($3950) и Swift ($3800). Причем на всех уровнях — от Junior до Senior.
Меньше всего получают традиционно специалисты по 1С ($1725). Ниже среднего уровня зарплаты у тех, кто пишет на РНР ($3100) и SQL ($2925). Как и медианные зарплаты Dart ($3100), JS ($3000), C ($3000) и Salesforce Apex ($2500), однако только из-за меньшего количества опытных специалистов, которые ими пользуются.
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По материалам:
Finance.ua
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