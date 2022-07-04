Каких ІТ-специалистов сейчас ищут, и сколько им готовы платить — Finance.ua
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Каких ІТ-специалистов сейчас ищут, и сколько им готовы платить

Личные финансы
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Каких ІТ-специалистов сейчас ищут, и сколько им готовы платить
Страна, экономика и рынок труда сегодня переживают сложный период. Война послужила причиной мощного кризиса. Восстановление рынка труда после произошедшего в начале войны полного падения происходит медленными темпами. В июне на кадровом портале grc.ua вакансий в 4,5 раза меньше, чем было до войны.
По состоянию на июнь предложения работы для ІТ-специалистов составляют 12,5% всех актуальных на сайте grc.ua. В процентном смысле это почти столько же, как было в конце 2021 года и даже немного больше, чем в январе 2022 года. Однако, несмотря на высокую долю вакансий ІТ-сферы в общей структуре в процентах, их численность в натуральном значении снизилась в результате кризиса. Количество вакансий для ІТ-специалистов в 4,8 раза меньше, чем было до войны.
Наибольшее падение количества вакансий в ІТ-сфере на сайте grc.ua произошло в апреле (в 6,6 раза меньше, чем в январе 2022), с мая прослеживается положительная динамика медленными темпами. В свою очередь активность соискателей возросла, что в общем тренде состояния рынка труда в период войны.

Где больше всего работы

Больше всего предложений работы для ІТ-специалистов открыто в Киеве. Вакансии столичных ІТ-компаний составляют половину (52%) опубликованных в июне предложений работы сферы информационных технологий. Львовский ІТ-кластер в этом месяце ищет гораздо меньше специалистов, чем в столице. Вакансии для ІТ-шников в этом регионе составляют всего 12% всех открытых в сфере.
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Интересен тот факт, что война изменила региональную структуру ІТ-отрасли. Если до начала войны крупнейшими ІТ-кластерами были Киев и Харьков, то сегодня Киев восстановил свои позиции, потерянные в начале войны. Львов сегодня занимает уверенную вторую строчку по количеству предложений работы. С начала войны количество ІТ-специалистов, работающих во Львове, выросло более чем в три раза. Некоторая часть украинских специалистов уехала за границу. Кстати, как показывает анализ базы резюме на кадровом портале grc.ua, в последние месяцы ощутимо увеличилось количество тех, кто готов выехать ради работы. Если в течение 2021 года этот показатель составлял 34% всех резюме ІТ-специалистов, то с началом войны желающих уехать почти половина (47%) от всех ІТ-специалистов, разместивших свои резюме.

Каких ІТ-специалистов ищут

Больше всего работодатели ІТ-сферы ищут инженеров и разработчиков. Для этих специалистов опубликовано самое большое количество вакансий в июне в профессиональной сфере ІТ. Также востребованы специалисты по системам управления предприятием (ERP), web инженеры и web мастера, специалисты поддержки, системные администраторы.
Следует отметить, что кроме чисто технических специалистов в сфере ІТ, 18% вакансий сегодня открыты для специалистов нетехнических специализаций. Дизайнеры, технические райтеры, рекрутеры, менеджеры проектов и менеджеры продуктов, менеджеры по продажам ІТ продуктов, маркетологи. Таким образом, почти каждая пятая вакансия в ІТ сфере для гуманитариев или других нетехнических специалистов.
Каких ІТ-специалистов сейчас ищут, и сколько им готовы платить
Традиционно чаще всего ищут специалистов, имеющих опыт работы от 1 до 3 лет. Для них больше половины (56%) открытых вакансий. Меньше всего работы для опытных специалистов, только 3% вакансий открыто для тех, кто имеет более 6 лет профессионального опыта.

Зарплаты в ІТ

Средняя предлагаемая заработная плата в профессиональной ІТ-сфере в июне составляет 70 900 грн, и это намного меньше месяца назад. В мае средняя зарплата по ІТ составляла 103 500 грн.
В большей доле вакансий (в 42%) указана самая низкая зарплата в сфере — от 31 900 грн. В каждой пятой вакансии предлагают зарплату от 63 900 грн. В 17% предложений озвучена зарплата от 95 900 грн. Высокую зарплату от 127 900 грн предлагают в каждой десятой вакансии. Вакансий с высокой ежемесячной компенсацией от 159 900 грн 8% от всех актуальных в сфере.
Каких ІТ-специалистов сейчас ищут, и сколько им готовы платить
Уровень зарплаты в ІТ-сфере зависит и от опыта и от специализации.
  • Высокая средняя заработная плата у специалистов, работающих над игровым ПО. Им предлагают в среднем 87700 грн.
  • Web мастера и web инженеры получают в среднем 81200 грн.
  • Также высокие зарплаты предлагают специалистам систем управления предприятием (ERP) — 77 800 грн, а также разработчикам и программистам — в среднем 76 000 грн.
  • Самые низкие зарплаты в профессиональной сфере ІТ, интернет, телеком у тех, кто специализируется на создании контента (в среднем 15 600 грн), у тестировщиков (19 800 грн) и у специалистов телекоммуникаций (17 000 грн).
  • Невысокие зарплаты работодатели сферы предлагают также аналитикам (в среднем 26 300 грн), а также начинающим и тем, кто только начал свой карьерный путь в ІТ-сфере и имеет минимальный опыт (в среднем 20 000 грн).
Каких ІТ-специалистов сейчас ищут, и сколько им готовы платить
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По материалам:
Finance.ua
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