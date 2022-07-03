Нужно до 15 тысяч специалистов, чтобы обеспечить потребности ІТ-рынка — Федоров Сегодня 11:16 — Казна и Политика

Нужно до 15 тысяч специалистов, чтобы обеспечить потребности ІТ-рынка — Федоров

Вицепремьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что для обеспечения потребностей украинского ІТ-рынка на ближайшие полгода — год нужно около 15 тысяч соответствующих специалистов.

Такое мнение он высказал в эфире телемарафона #UAразом.

«С начала войны ІТ-отрасль ежегодно развивалась на 20-30%. Если посмотреть на прошлый год, то 30-40 тысяч специалистов не хватало рынка, чтобы обеспечить его потребности. В этом году мы планировали запустить программу на 15 тысяч специалистов. Но в связи с войной структура рынка меняется. Надо посмотреть несколько месяцев на тенденцию. Но мой прогноз: на ближайшие полгода — год нужно 10-15 тысяч специалистов, чтобы обеспечить потребности ІТ-рынка», — сказал Федоров.

Он уточнил, что сегодня представители ІТ-сферы продолжают активно работать и создают новые рабочие места. И уже в этом году есть вероятность выйти на рабочие темпы, которые были в прошлом году.

Справка Finance.ua:

Минцифры вместе с партнерами запускает проект IT Generation. Благодаря ему украинцы смогут бесплатно приобрести профессию в сфере IT. В июле начнется прием заявок от школ, в августе — от студентов;

обучение по программе будет длиться от 2 до 6 месяцев. В проекте смогут принять участие граждане Украины от 21 до 60 лет, которые не получают формальное образование и не имеют квалификации и опыта работы в ІТ.

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Укрінформ По материалам:

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