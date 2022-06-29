В Україні запускають проєкт безоплатного навчання у сфері IT — Finance.ua

В Україні запускають проєкт безоплатного навчання у сфері IT Вчора 16:02 — Особисті фінанси

В Україні запускають проєкт безоплатного навчання у сфері IT

Міністерство цифрової трансформації запускає освітній проєкт IT Generation , в межах якого українці отримають можливість пройти безоплатне навчання у сфері IT.

Про сказав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час запуску освітнього проєкту IT Generation для навчання IT-спеціальностей.

«За останні пів року ми напрацювали наше бачення ІТ реформи освіти. Що конкретно потрібно зробити, щоб задовольнити той попит, який виникає зараз в Україні, в ІТ галузі. Ця реформа ІТ освіти охоплює дуже багато компонентів та етапів. Завдяки цьому проєкту на першому етапі ми зможемо навчити тисячу українців ІТ спеціальностям. На другому етапі ми плануємо навчити ще 2 тисячі людей, і далі ми будемо масштабувати цей проєкт до десятків тисяч студентів, які безкоштовно пройдуть навчання», — сказав Федоров.

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За його словами, в межах проєкту міністерство підбирає найкращі школи, як онлайн, так і офлайн, які навчають ІТ професіям.

«Ми даємо цим школам можливість зібрати заявки українців, які до цього не працювали в ІТ, та пройти співбесіду. Наші партнери, з якими ми реалізовуємо цей проєкт, будуть повністю сплачувати навчання цим українцям», — зазначив Федоров.

Він зазначив, що головним критерієм відбору потенційних айтішників має бути відсутність даної освіти та досвіду в цій сфері. Компанії, які бажають долучитись до цього проєкту, можуть подавати заявки вже з наступного тижня, а навчання для самих студентів розпочнеться вже у серпні.

Хто зможе навчати:

юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України;

має відповідний КВЕД (85.59) та/або ліцензію на освітню діяльність;

має професійний та успішний досвід навчання студентів не менше 2 років;

має сайт українською та/або англійською мовою;

зможе провести відбір студентів у вигляді тестування та співбесіди;

відсутні антикритерії (резиденти рф / юридичні особи, бенефіціари яких є резидентами рф, негативна ділова репутація на ринку освітніх послуг).

Вимоги до навчальних програм:

Tech напрямки: Blockchain Development; FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python. Тривалість від 4 до 6 місяців;

Non-tech напрямки: Project/Product Management; UI/UX Design; HR/Recruiting; Digital Marketing; Business Analysis. Тривалість від 2 до 6 місяців;

вартість: не більше 250$/місяць та не більше 1000$ за повний курс;

передбачає виконання студентом регулярних домашніх завдань і проєктів;

передбачає проєктне навантаження — не менше ніж 4 години на тиждень;

передбачає постійний зв’язок з викладачем, ментором навчальної програми.

Довідка Finance.ua:

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Укрінформ За матеріалами:

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