Уряд запускає ще три програми підтримки «єРобота» — Finance.ua

Уряд запускає ще три програми підтримки «єРобота» 25.06.2022, 10:00 — Особисті фінанси

Уряд запускає ще три програми підтримки «єРобота»

Уряд уже прийняв документи щодо запуску програми «єРобота» й анонсував одразу три грантові програми підтримки створення власного бізнесу. У п’ятницю Кабмін запустив ще три програми, які так само спрямовані на створення нових робочих місць, збільшення доходів українців та розвиток нашої економіки.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

Перша програма — безповоротні гранти на створення та розвиток переробних підприємств

Це можуть бути підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо.

Держава надасть до 8 млн грн допомоги тим, хто вже має бізнес у сфері переробки, або хоче запустити нові проекти. Грант можна буде витратити на придбання обладнання.

Головні вимоги до отримувачів: створення не менше 25 нових робочих місць і сплата податків.

Люди, які хочуть отримати грант, повинні представити робочу ідею, чіткий бізнес-план та залучити власні кошти на свою справу. Умови співфінансування — для перших заявників власний внесок має скласти 30%. Також даємо додаткові можливості отримати доступний кредит за програмою «5-7-9» у розмірі до 16 млн грн.

Наступна програма стосується розвитку ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій

Уряд пропонує від 750 тисяч до 3,5 млн гривень для стартапів.

Головні критерії фінансування: створення 5 робочих місць, а також акцент на розробці нових технологій та рішень.

Третя програма — «Старт в ІТ»

Це програма стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера. Кошти можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації.

Загалом держава надасть можливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців. Загальний бюджет програми складає 1,8 млрд грн.

Ця програма не для студентів, і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри.

Поступово в Дії з’явиться можливість та деталі, як податися на кожен із цих грантових проектів.

«єРобота» — це перша з восьми ланок нової економічної стратегії та політики Уряду. Ще однією такою ланкою має стати нова політика підтримки українського виробника. Не заборони та дискримінації іноземних товарів, а саме заохочення до споживання українського.

Довідка Finance.ua:

22 червня Кабмін почав впроваджувати проект грантової допомоги «єРобота» для підтримки новоствореного бізнесу в Україні;

уряд затвердив три програми грантового фінансування;



важливий акцент всіх цих програм — створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту. Всі ці програми об’єднали під загальною назвою «єРобота». Загалом на ці три програми держава виділить 16 млрд грн.



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