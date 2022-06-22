В Україні запускають грантові програми "єРобота": хто зможе отримати допомогу — Finance.ua

В Україні запускають грантові програми "єРобота": хто зможе отримати допомогу

Вчора 10:01 — Особисті фінанси

В Україні запускають грантові програми "єРобота": хто зможе отримати допомогу

Кабмін почав впроваджувати проект грантової допомоги «єРобота» для підтримки новоствореного бізнесу в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

«Уряд за дорученням Президента України розробив нову економічну стратегію та нові програми стимулювання розвитку економіки. Одним із центральних елементів стратегії стане підтримка малого та середнього бізнесу», — сказано в повідомленні.

За його словами, уряд затвердив три програми грантового фінансування і ще три програми будуть схвалені найближчим часом.

Важливий акцент всіх цих програм — створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту. Всі ці програми об’єднали під загальною назвою «єРобота». Загалом на ці три програми держава виділить 16 млрд грн.

Перша програма — новий бізнес

Це мікрогранти до 250 тисяч гривень для тих, хто хоче запустити новий бізнес. Будь-який українець, що має бізнес-план, і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави.

«Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік — 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як-то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо», — зазначає прем’єр.

Учасником програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес.

Для отримання гранту треба буде подати заявку через портал Дія чи відділення «Ощадбанку», додавши до заявки бізнес-план.

Протягом 10 робочих днів експерти « Ощадбанк у» та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту, і якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на ваш рахунок.

Держава надає грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду.

Витратити ці кошти за нецільовим призначенням не вийде, банк буде контролювати відповідність платежів затвердженому бізнес-плану.

Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою «5-7-9» у розмірі до 2,5 млн грн. Це кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу.

Друга програма — створення теплиць

За програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту — від 5 до 7 млн грн. Очікувана кількість грантів — 3 тисячі на рік. Загальний бюджет програми — 7 млрд грн.

Учасниками програми можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років.

Кошти від гранту можна буде витратити на безпосереднє будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив. Враховуючи, що сума гранту за цією програмою значно вище, то вводиться принцип співфінансування. Для першої тисячі учасників 70% вартості проекту фінансує держава, а 30% — сам підприємець.

Для того, аби отримати грант, так само потрібно подати заявку через Дію або уповноважений банк. Ключова вимога —працевлаштування робітників та сплата податків.

Третя програма — створення садів

Остання програма — це гранти на підтримку садівництва, ягідництва та виноградарства. Держава надаватиме від 300 до 400 тисяч грн на 1 гектар садів. Це близько 70% від середньої вартості висадки.

Очікувана кількість грантів буде йти не по кількості підприємств, а по площі насаджень. Загальний бюджет програми — 4 млрд грн. Так само як і з теплицями, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років.

Кошти також надаватимуться не готівкою, а на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо.

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