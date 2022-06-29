Щотижня на ринок виходять ще 1000 айтівців, а вакансій стає менше — Finance.ua

Щотижня на ринок виходять ще 1000 айтівців, а вакансій стає менше Вчора 11:02 — Особисті фінанси

Щотижня на ринок виходять ще 1000 айтівців, а вакансій стає менше

Команда сервісу для анонімного пошуку роботи Djinni поділилася новинами ринку IT України. Кількість кандидатів в пошуку стабільно зростає приблизно на тисячу щотижня, а от пропозиції для них повертаються дуже повільно.

Про це пише Highload.

Сеньойрів тепер знайти легше

Станом на 27 червня 2022 року кількість кандидатів, які активно шукають роботу, збільшилася ще на 1099 осіб і склала 52 302. Що до кількості вакансій, то вона зменшилася на 18. Таким чином претендентам тепер доступно 14 708 пропозицій.

Головний рушій зростання бази онлайн кандидатів — це, звісно, джуніор-кандидати та кандидати без досвіду, але навіть сеньйорів стає знайти легше — на графіку нижче кандидати з України, 2+ років досвіду.

Інфографіка: Djinni

Кількість вакансій зупинилась на рівні 14-15 тис. онлайн.

Інфографіка: Djinni

Прогноз досить оптимістичний

З хороших новин — кількість рекрутерів потрохи зростає, а значить, з ними будуть зʼявлятися й нові вакансії.

Інфографіка: Djinni

Кількість кандидатів б’є рекорди

Станом середину червня 2022 року кількість кандидатів, які активно шукають роботу, склала 50 276 осіб.

Команда Djinni зазначила, що вперше в історії сервісу мала понад 50 тисяч кандидатів у пошуку роботи.

«Рік тому, у червні 2021, на Djinni було 16 тис. кандидатів. З пасивним пошуком база зросла до 35 тис. у січні, а потім війна „допомогла“», — коментували у сервісі.

Довідка Finance.ua:

криза на ринку праці підвищила активність українців у пошуках роботи. На початку війни відбулося повне завмирання ринку праці. У червні триває поступове відновлення ринку праці, проте цей процес відбувається повільними темпами. Актуальних вакансій у 4,5 разів менше, ніж було до війни;

середня заробітна плата у червні у всіх відкритих вакансіях на сайті складає 20 100 грн;



в Україні припинятимуть виплати з безробіття людям, які протягом 30 днів перебувають за межами України. Безробітних, яким не підберуть потрібних вакансій, залучатимуть до громадських робіт.



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Highload За матеріалами:

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