Кому в червні пропонують найбільші та найменші зарплати — Finance.ua

Кому в червні пропонують найбільші та найменші зарплати Вчора 13:04 — Особисті фінанси

Кому в червні пропонують найбільші та найменші зарплати

У червні у більшості професійних сфер зарплати припинили зниження, проте й значного зростання не відбувається. У квітні фіксували падіння середньої заробітної плати на 10%, порівнюючи з довоєнним періодом. У травні у більшості професійних сфер продовжилося зниження зарплат до критично низького рівня.

Про це свідчать дані експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua

Середня заробітна плата у червні у всіх відкритих вакансіях на сайті складає 20 100 грн.

Кому платять найвищі зарплати

Найвищі зарплати, як і завжди, пропонують ІТ-спеціалістам, керівникам та у сфері консалтинг. Проте, порівнюючи з попереднім місяцем, у червні у вакансіях цих професійних сфер пропонують нижчі зарплати. ІТ-вцям пропонують в середньому 70 900 грн, керівникам — 45 300 грн. В сфері консалтинг середня зарплата знизилася майже вдвічі, порівнюючи з травнем, і складає 33 000 грн.

У червні з’явилися пропозиції роботи з високими зарплатами у таких професійних сферах, як будівництво й нерухомість, управління персоналом, видобуток сировини.

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Ринок нерухомості у великих містах почав оживати, роботодавці цієї сфери почали публікувати вакансії для менеджерів з аренди та продажу нерухомості. У сфері будівництва та нерухомості, окрім ріелторів, на зарплати вище середнього рівня можуть претендувати інженери-проектувальники. Їм пропонують до 40 000 грн. Спеціалістам робітничих професій у сфері будівництва платять, як і раніше, не надто високу зарплату — в середньому 11 500 грн.

Відбулося незначне пожвавлення ще однієї професійної сфери. Від початку війни для фахівців туристичної сфери, галузі гостинності та ресторанів було вкрай мало пропозицій роботи. У літній сезон зазвичай відбувається відчутне збільшення пропозицій роботи для цих спеціалістів. Цього літа, навіть не зважаючи на незначне пожвавлення роботодавців сфери туризму та HoReCa, кількість вакансій критично мала. Щоправда, середня заробітна плата у відкритих вакансіях у червні досягла рівню першої половини лютого цього року, тобто довоєнного періоду, і складає 25 300 грн.

Кому знизили зарплати

З початком літа роботодавці дещо знизили пропоновані зарплати кандидатам на вакансії у сфері маркетинг, реклама та PR. Не зважаючи на те, що ці спеціалісти є одними з найзатребуваніших, а середня зарплата у вакансіях для них не знижувалася від початку війни, у червні їм пропонують набагато нижчу щомісячну компенсацію. Середня заробітна плата у сфері маркетинг, реклама та PR у відкритих вакансіях становить 19 400 грн.

Відбулося зниження середньої заробітної плати для працівників, яким пропонують роботу в сфері медицина та фармацевтика. У червні медіанна зарплата у відкритих вакансіях для цих спеціалістів становить 17 600 грн.

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Знизилася також середня зарплата у відкритих вакансіях для робітничого персоналу (з 14 400 грн у травні до 13 700 грн у червні), охоронців (з 17 100 у травні до 10 900 грн у червні) та для студентів і спеціалістів, які лише починають кар’єрний шлях (з 12 600 грн у травні до 8 600 грн).

Окрім студентів, охоронців та фахівців робітничих спеціальностей, найнижчі зарплати у домашнього персоналу (в середньому 11 900 грн) та в сфері закупівель (12 400 грн).

В яких регіонах платять більше

Київ утримує впевнене лідерство по розміру середньої заробітної плати у червні. Медіанна зарплата цього місяця у столиці складає 29 500 грн. На високий рівень щомісячної компенсації у столиці вплинула велика кількість пропозицій роботи для ІТ-спеціалістів. Щоправда, вакансії з високою зарплатою є також в інших сферах, наприклад, менеджери з експортного продажу можуть отримувати до 85 000 — 100 000 грн.

На другій позиції за розміром середньої заробітної плати Львів та область. В середньому у цьому регіоні пропонують 20 500 грн.

До п’ятірки регіонів з найвищими зарплатами у червні також потрапили Миколаївська область (середня зарплата у відкритих вакансіях складає 19 500 грн), Дніпропетровська область (19 100 грн) та Одеська область (18 700 грн).

В яких регіонах платять найменші зарплати

Найнижчі зарплати у червні пропонують у Рівненській області (середня зарплата у відкритих вакансіях становить 10 400 грн), у Кропивницькому та Кіровоградській області (10 400 грн), Харківській області (10 500 грн), Полтавській області (11 800 грн) та в Івано-Франківській області (11 800 грн).

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