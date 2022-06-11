Роботодавець не може виплачувати зарплатню під час воєнного стану: які наслідки — Finance.ua

Роботодавець не може виплачувати зарплатню під час воєнного стану: які наслідки

Вчора 19:04 — Особисті фінанси

Роботодавець не може виплачувати зарплатню під час воєнного стану: які наслідки, freepik.com

Війна вплинула на всі можливі сфери життєдіяльності України, у тому числі й на трудові відносини, які зазнали відповідних змін.

Як пояснює Управління Держпраці у Полтавській області, відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором.

Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Відповідальність за невиплату заробітної плати

Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.

У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойові дії, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.

Довідка Finance.ua:

на період дії воєнного стану деякі норми колективного договору з ініціативи роботодавця можуть змінюватися. Нині заробітна плата, доплати і премії регулюються чинним законодавством і колективним договором;



внутрішньо переміщена особа (ВПО) має право працевлаштуватися на іншому підприємстві, якщо не звільнена з попереднього місця роботи;

українцям дозволили на час війни забирати у роботодавця трудові книжки та зберігати їх самостійно. Зазвичай трудові книжки видають лише у разі звільнення. Тепер для цього достатньо письмово звернутися до роботодавця.

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