Українцям дозволили забирати трудові книжки з роботи додому: як це зробити — Finance.ua

Українцям дозволили забирати трудові книжки з роботи додому: як це зробити

Вчора 20:28 — Особисті фінанси

Українцям дозволили забирати трудові книжки з роботи додому: як це зробити

Українцям дозволили на час війни забирати у роботодавця трудові книжки та зберігати їх самостійно. Зазвичай трудові книжки видають лише у разі звільнення. Тепер для цього достатньо письмово звернутися до роботодавця.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

«Жодних особливих умов зберігання трудових книжок працівників правовий режим воєнного стану не визначає. Змін з цього приводу у законодавстві немає: зберігати трудові книжки працівників має підприємство, на якому вони працюють, обов’язково видавати трудову книжку потрібно лише у разі, якщо працівник звільняється», — повідомляють у Мін’юсті.

Як діяти в умовах воєнного стану? Державна служба України з питань праці зазначила, що роботодавець не зобов’язаний видавати працівникам трудові книжки, проте відсутні підстави відмовити працівнику у видачі такої трудової книжки на його вимогу. Таку вимогу бажано оформити у вигляді заяви.

У разі видачі трудової книжки працівнику на його вимогу, працедавець знімає з себе відповідальність за збереження трудової книжки.

Алгоритм видачі трудової книжки працівнику

працівник звертається до роботодавця з заявою, в якій просить видати йому трудову книжку з обґрунтуванням необхідності такої видачі;

роботодавець заводить додатковий журнал обліку тимчасово виданих трудових книжок (довільної форми), де працівник розписується в отриманні та поверненні трудової книжки.

«Отже, видача трудової книжки на руки здійснюється з метою її збереження, адже в умовах війни ніхто нічого гарантувати не може. Роботодавець не може примусово видати трудову книжку на руки проти бажання самого працівника. Проте, в разі знищення трудової книжки через бойові дії працівник отримає чимало клопоту щодо відновлення даних при виході на пенсію, а роботодавець навряд чи понесе відповідальність, адже ми всі зараз живемо в умовах війни, що визнано форс-мажорною обставиною», — підсумували в міністерстві.

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