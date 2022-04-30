Електронна трудова: як перенести дані з паперової книжки, щоб отримати пенсію автоматично — Finance.ua

Електронна трудова: як перенести дані з паперової книжки, щоб отримати пенсію автоматично

Вчора 16:03 — Особисті фінанси

Електронна трудова: як перенести дані з паперової книжки, щоб отримати пенсію автоматично

Пенсійний фонд України розповів, як перенести дані з паперової трудової книжки на веб-портал електронних послуг ПФУ, щоб у майбутньому пенсія нараховувалася автоматично.

Українці мають можливість перенести дані з трудової книжки до електронного реєстру. Це дуже зручно, адже у майбутньому не потрібно буде звертатися до органів ПФУ для призначення пенсії — все буде зроблено в автоматичному режимі.

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«Електронна трудова — це можливість нарахування у майбутньому пенсії в автоматичному режимі, оскільки на час досягнення пенсійного віку вся інформація про трудову діяльність та сплачені страхові внески зберігатиметься в електронному вигляді», — йдеться у повідомленні.

Так, щоб перенести дані з паперової трудової, необхідно зайти на портал за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У меню обрати «Відомості про трудові відносини» та ознайомитися з вимогами до скан-копій документів. Натиснути «продовжити» та заповнити поля, в яких відсутня інформація. Потім у розділі «Скан копії документів» обрати «Додати файл» і завантажити документи.

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