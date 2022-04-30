Електронна трудова: як перенести дані з паперової книжки, щоб отримати пенсію автоматично — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електронна трудова: як перенести дані з паперової книжки, щоб отримати пенсію автоматично

Вчора 16:03Особисті фінанси
1792
Електронна трудова: як перенести дані з паперової книжки, щоб отримати пенсію автоматичноЕлектронна трудова: як перенести дані з паперової книжки, щоб отримати пенсію автоматично
Пенсійний фонд України розповів, як перенести дані з паперової трудової книжки на веб-портал електронних послуг ПФУ, щоб у майбутньому пенсія нараховувалася автоматично.
Українці мають можливість перенести дані з трудової книжки до електронного реєстру. Це дуже зручно, адже у майбутньому не потрібно буде звертатися до органів ПФУ для призначення пенсії — все буде зроблено в автоматичному режимі.
Читайте також
«Електронна трудова — це можливість нарахування у майбутньому пенсії в автоматичному режимі, оскільки на час досягнення пенсійного віку вся інформація про трудову діяльність та сплачені страхові внески зберігатиметься в електронному вигляді», — йдеться у повідомленні.
Місце для вашої реклами
Так, щоб перенести дані з паперової трудової, необхідно зайти на портал за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У меню обрати «Відомості про трудові відносини» та ознайомитися з вимогами до скан-копій документів. Натиснути «продовжити» та заповнити поля, в яких відсутня інформація. Потім у розділі «Скан копії документів» обрати «Додати файл» і завантажити документи.
За матеріалами: Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.