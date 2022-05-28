У Держпраці пояснили, чи може підприємство зменшувати зарплати працівникам під час війни — Finance.ua

У Держпраці пояснили, чи може підприємство зменшувати зарплати працівникам під час війни

Вчора 09:02 — Особисті фінанси

У Держпраці пояснили, чи може підприємство зменшувати зарплати працівникам під час війни

В Україні діє закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», ухвалений у березні.

Про це нагадав начальник управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області Валентин Шаботинський в ефірі Українського радіо.

Чи можуть зменшити зарплату у воєнний час

Законом передбачено, що на період дії воєнного стану деякі норми колективного договору з ініціативи роботодавця можуть змінюватися. Нині заробітна плата, доплати і премії регулюються чинним законодавством і колективним договором.

Якщо у колективному договорі прописані доплати чи премії, а тепер вони змінені, то загалом це можливо, хоча не бажано такого робити.

Чи можуть звільнити під час війни

У зв’язку з веденням бойових дій та існуванням загрози для життя і здоров’я працівника, роботодавець може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, визначений у його заяві. Тобто коли він хоче звільнитися, то уже не треба відпрацьовувати два тижні, а одразу працівник може бути звільнений.

З ініціативи роботодавця допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також перебування працівника у відпустці.

Під час війни працівника просто так звільнити не можуть. Для цього повинна бути заява працівника. Викинути робітника на вулицю з недоброї волі роботодавця неможливо.

Чи можуть призупинити трудові відносини під час війни

Є призупинення трудових відносин. Таке законом передбачено. Або з ініціативи працівника, або з ініціативи роботодавця може бути припинений трудовий договір. У такому випадку працівник має бути повідомлений. У цей час заробітна плата йому нараховується, однак не виплачується. До стажу цей період не зараховується. Повернення коштів буде можливе за рахунок країни-агресора після закінчення бойових дій.

У такому випадку працівник може шукати іншу роботу або звільнятися і стати в центр зайнятості і отримуватиме допомогу.

Якщо підприємство змушує працівників йти у неоплачувану відпустку, то в такому разі можна просто не писати заяву, не погоджуватися з цим, відмовлятися, аргументувавши свою відмову. Без згоди працівника роботодавець не має підстав надавати йому відпустку.

Куди звертатися зі скаргами

Звертатися зі скаргами можна до Держпраці. Установа в цей період перевірки не здійснює, але отримавши скаргу, звертається до підприємства з вимогою відновити права робітника, якщо вони порушені і якщо це підтверджується документами.

«Попереджаємо, що після закінчення цього періоду, коли ми не здійснюємо перевірки, ми обов′язково прийдемо на підприємство і перевіримо. Також можна звертатися зі скаргами до поліції чи з позовною заявою до суду для поновлення своїх прав. Більш прийнятний спосіб — це знайти порозуміння з керівником чи власником підприємства», — підсумував Шаботинський.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.