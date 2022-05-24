Зарплати, релокація, звільнення: ЄБА провела дослідження ринку праці — Finance.ua

Зарплати, релокація, звільнення: ЄБА провела дослідження ринку праці

Вчора 11:13 — Особисті фінанси

Зарплати, релокація, звільнення: ЄБА провела дослідження ринку праці

В Україні 76% компаній під час воєнного стану зазнали змін, які впливають на рішення щодо персоналу.

Про це свідчать дані дослідження Європейської Бізнес Асоціації в партнерстві з журналом «Управління Персоналом».

Серед змін, які відбуваються/заплановані в компаніях були визначені наступні:

оптимізація бізнес напрямів (23%);

переміщення (16%);

реорганізація (12%);

оголошено простій (10%);

призупинення діяльності на невизначений період (8%);

закриття філій та відділень (7%);

18% компаній взагалі не планують ніяких змін, а також, жодна з компаній — учасниць дослідження не планує закриття компанії.

Крім того, 74% компаній планують зміни щодо персоналу. 26% компаній планують замороження бюджетів на розвиток на навчання, 16% компаній планують замороження бонусів і преміальних виплат, 13% планують скорочення персоналу, 11% планують зменшення рівня заробітної плати та 2% планують звільнення працівників, і лише 3% компаній планують збільшення кількості працівників.

Щодо релокації за кордон

У зв’язку з воєнним станом в Україні, 96% компаній заявили, що в них є працівники, які переїхали за кордон. 23% компаній зазначили, що кількість таких працівників варіюється від 11% до 15%, у 17% компаній, кількість працівників, які переїхали за кордон варіюється від 16% до 20%. Ще 17% компаній зазначили, що кількість працівників, які переїхали за кордон є 21%-30%.

Найпопулярнішими країнами для релокації є Польща ( 87%), Німеччина ( 62%), Чехія (48%), Словаччина (35%), Італія (31%), Румунія (28%), Іспанія та Угорщина (27%), Молдова (17%).

65% компаній повідомили, що їх компанія не планує релокацію до іншої країни, а у 15% компаній релокація можлива лише в межах України. Серед тих компаній, які планують релокацію до іншої країни були названі такі країни: Польща, Словаччина, Угорщина, Іспанія, Румунія та інші.

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Більшість компаній (56%) повідомили, що працівники, які отримали тимчасовий захист в ЄС не працевлаштовувалися у інших компаніях за кордоном та продовжують працювати на свою компанію дистанційно й отримують заробітну платню.

Проте, є 25% компаній, у яких працівники знайшли роботу за кордоном, але продовжують також працювати на свою компанію дистанційно. 8% компаній повідомили, що попросили колег, які знайшли роботу за кордоном, але не бажають припинити трудові відносини з компанією в Україні, написати заяви на відпустку без збереження заробітної плати на погоджений строк. Також, є 3% компаній які проінформували, що працівникам, які отримали тимчасовий захист в ЄС, буде виплачуватися матеріальна допомога протягом визначеного періоду.

Зміни щодо чисельності працівників у компанії в 2022 році

78% компаній не планують скорочувати чисельність штату у 2022 році. Окрім того, 76% компаній надали відповідь, що не знижували розмір оплати праці.

23% компаній планують відкривати нові вакансії у 2022 році й ще додатково 8% компаній відкриватимуть вакансії для внутрішніх кандидатів.

Відомо, що 30% компаній не планують відкривати вакансії у 2022 році і 39% компаній на даний момент ще не визначились з цим питанням.

Інфогарфіка: https://eba.com.ua/

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