Як під час війни обрати банк для виплат зарплати або пенсії (перелік банків) — Finance.ua

Як під час війни обрати банк для виплат зарплати або пенсії (перелік банків)

Вчора 12:00 — Казна та Політика

На період воєнного стану Кабінет Міністрів зупинив дію своєї постанови від 26 вересня 2001 року № 1231 «Про затвердження Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ» у частині механізму визначення та вимог до банків.

Про це йдеться в урядовій постанові від 13 травня.

Разом з тим Кабмін прописав, що актуальним є перелік банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, сформований на 24 лютого 2022 року.

До нього не вносяться зміни протягом воєнного стану. Згідно з сайтом Міністерства фінансів, таких банків нараховується 46. Повний список банків дивіться тут

Довідка Finance.ua:

У Мінсоцполітики розповіли, як отримати пенсію там, де точаться бої. Для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання та залишилися на територіях, де точаться активні бойові дії, вся сума пенсії зараховується на рахунки, відкриті їм у «Ощадбанку».

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