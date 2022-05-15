У Мінсоцполітики розповіли, як отримати пенсію там, де точаться бої — Finance.ua

У Мінсоцполітики розповіли, як отримати пенсію там, де точаться бої

Вчора 10:03 — Особисті фінанси

Для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання та залишилися на територіях, де точаться активні бойові дії, вся сума пенсії зараховується на рахунки, відкриті їм у «Ощадбанку».

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання та залишилися на територіях, які тимчасово окуповані, оточені, де йдуть активні бойові дії, через що „Укрпошта“ не має технічної можливості доставляти там пенсію, вся сума пенсії зараховується на рахунки, які їм відкриті в „Ощадбанку“. Пенсія зараховується на рахунки після того, як „Укрпошта“ за погодженням з військово-цивільними адміністраціями подає до Пенсійного фонду відомості про відсутність технічної можливості здійснювати виплату та доставку пенсій на певних територіях», — зазначила Лазебна.

Міністр також нагадала, що кошти людина може одразу отримати у будь-якому відділенні «Ощадбанку» на безпечній території.

«Кошти з рахунку людина може одразу отримати у будь-якому відділенні „Ощадбанку“ на безпечній території на підставі паспорта та довідки з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку. Якщо людина не звернеться до „Ощадбанку“ за коштами, то вся сума пенсії зберігається, і одразу після відновлення можливості „Укрпошта“ доставить людині всю неотриману суму за місцем проживання», — наголосила Лазебна.

Міністр також повідомила, що якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то пенсія може виплачуватись «Укрпоштою» за новим місцем перебування.

«Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватись „Укрпоштою“ за новим місцем перебування через „Ощадбанк“ або інший уповноважений банк, який він сам обере», — зазначила Лазебна.

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