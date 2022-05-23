Зарплати знижуються в більшості сфер: що відбувається на ринку праці — Finance.ua

Зарплати знижуються в більшості сфер: що відбувається на ринку праці

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В умовах кризи український бізнес оптимізує витрати, часто це відбувається за рахунок зарплат. Аналітики кадрового порталу grc.ua зробили огляд заробітних плат, що пропонують в актуальних вакансіях в травні.

Українські компанії озвучують, що в умовах війни одним з головних завдань для них є утримання та підтримка діючих працівників. Проте більшість з тих підприємств та організацій, що працюють, не мають змоги платити співробітникам заробітні плати на довоєнному рівні. Новим працівникам, яких наймають компанії, пропонують зарплати теж нижчі, аніж це було до війни.

Аналіз бази вакансій, показав, що у травні у більшості професійних сфер триває зниження заробітних плат. Найнижчі зарплати пропонують у таких сферах:

безпека (9 200 грн);

туризм, готелі, ресторани (9 500 грн);

початок кар’єри, студенти (10 300 грн);

видобуток сировини (в середньому 11 000 грн);

спеціалістам сфери інсталяція та сервіс (12 600 грн);

банки, інвестиції, лізинг (13 100 грн).

Кому найскладніше знайти роботу?

За даними grc.ua, до таких спеціалістів відносяться юристи, страхувальники, працівники сфери обслуговування, краси та спорту, охоронці, освітяни та науковці, домашній персонал, спеціалісти, які працювали в сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій. Переважно у вакансіях цих професійних сферах заробітна плата не вказана.

Зарплати знижуються майже у всіх сферах

Невтішною тенденцією є те, що майже в усіх професійних сферах прослідковується зниження середньої заробітної плати. За виключенням кількох професійних сфер, падіння медіанної зарплати у травні склало від 9% до 58%.

Найбільше зарплати знизилися у сферах:

видобуток сировини (-58%),

інсталяція та сервіс (-56%),

безпека (-49%).

Відчутне зниження зарплат у вакансіях в травні, порівнюючи з квітнем, відбулося також для спеціалістів без досвіду роботи та студентів (-56%), робітничого персоналу (-46%), фахівців сфери консультування (-46%), будівництва та нерухомості (-44%), працівників сфери туризм, готелі, ресторани (-32%). Не обійшло зниження зарплат також працівників транспортної сфери та логістики (-27%), адміністративний персонал (-21%), сферу продажів (-20%), банківських працівників (-17%), а також спеціалістів сфери мистецтво, розваги, масмедіа (-9%).

Де зарплати зростають

Справедливим буде зазначити сфери, в яких зарплати або утрималися та тому ж рівні, що і в попередньому місяці, або трохи підвищилися. У сфері автомобільного бізнесу, не зважаючи на те, що падіння зарплат з початку війни відбулося більше ніж на 50%, у травні середня зарплата у вакансіях дещо підвищилася з 11 000 грн (у квітні) до 14 500 грн (у травні).

У сфері виробництво та сільське господарство середня зарплата зросла з 13 300 грн (у квітні) до 16 600 грн (у травні). Медики та фармацевти входять до найбільш затребуваних спеціалістів, проте рівень зарплат для них не надто високий. Щоправда, у травні середня заробітна плата у вакансіях для них підвищилася з 14 900 грн (у квітні) до 18 200 грн (у травні).

Позитивна динаміка середньої зарплати спостерігається у сфері бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства, цим фахівцям у травні пропонують 19 800 грн, на відміну від квітня, коли пропонували в середньому 17 500 грн.

Підвищилися середні зарплати у вакансіях для HR (з 15 000 грн у квітні до 29 700 грн у травні), у сфері маркетинг, реклама та PR (з 26 600 грн у квітні до 30 800 грн у травні). Відчутно збільшилися пропоновані зарплати для директорів та керівників (з 63 200 грн у квітні до 86 100 грн у травні).

У сфері Інформаційних технологій середня зарплата у вакансіях у травні трохи нижча, порівнюючи з квітнем. Проте, зважаючи на високий рівень зарплати у цій галузі, це зниження майже не відчутне. У квітні ІТ-спеціалістам пропонували в середньому 108 100 грн, а в травні середня заробітна зарплата у вакансіях становить 103 500 грн.

Зріз за регіонами: де платять більше

Стосовно аналізу зарплат по регіонам, то найвищі зарплати пропонують у Києві. Столиця повернула впевнене лідерство по розміру заробітних плат, яке було втрачено з початку війни. У київських компаніях в середньому пропонують 29 200 грн щомісячної зарплати.

Також високі середні зарплати в травні пропонують у Полтавській області (22 300 грн), Львівській області (21 600 грн), Одеській області (21 000 грн), в Івано-Франківській області (19 400 грн) та в Харківській області (19 000 грн).

Найнижчі зарплати в травні у вакансіях пропонуються у Чернігівській області (в середньому 12 400 грн), Тернопільській області (13 100 грн), Волинській області (13 600 грн), Київській області (13 800 грн), Закарпатській області (14 100 грн) та в Чернівецькій області (14 200 грн).

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