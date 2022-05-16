Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка) — Finance.ua
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Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)

Вчора 11:00Особисті фінанси
1981
Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)
Серед країн, куди сьогодні найчастіше виїжджають українці: Польща, Німеччина, та Угорщина.
Про потреби ринків працевлаштування цих країн розповів під час онлайн-конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, керівник відділу аналітики robota.ua Іван Ромашов. Купити запис конференції можна за посиланням.
Так, у Польщі десятка найзатребуваніших працівників по сферах розподіляється так:
Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)
Наразі ринок праці Польщі відчуває потребу у понад 426 тис. робітників.
Щодо оплати праці, то в середньому вона вища за українські показники:
Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)
Топ-10 сфер, у яких Німеччині потрібні працівники:
Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)
Щодо оплати праці, то в Німеччині вона значно вища за рівень України.
Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)
Десятка потрібних фахівців по сферах на угорському ринку праці розподілилася в такий спосіб:
Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)
Заробітна плата в Угорщині не значно, але вища за українську.
Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)
За матеріалами: Finance.ua
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