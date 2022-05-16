Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка) — Finance.ua

Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)
Серед країн, куди сьогодні найчастіше
виїжджають українці: Польща,
Німеччина, та Угорщина.
Про потреби
ринків працевлаштування цих країн розповів під час онлайн-конференції «Мої фінанси під
час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, керівник відділу аналітики
robota.ua Іван Ромашов. Купити запис конференції можна за посиланням.
Так, у Польщі десятка найзатребуваніших працівників по сферах
розподіляється так:
Наразі
ринок праці Польщі відчуває потребу у понад 426 тис. робітників.
Щодо
оплати праці, то в середньому вона вища за українські показники:
Топ-10
сфер, у яких Німеччині потрібні працівники:
Щодо
оплати праці, то в Німеччині вона значно вища за рівень України.
Десятка потрібних фахівців по сферах на угорському
ринку праці розподілилася в такий спосіб:
Заробітна
плата в Угорщині не значно, але вища за українську.