Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка) — Finance.ua

Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)

Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Зарплати та потреби ринку праці Польщі, Німеччини, Угорщини (інфографіка)

Серед країн, куди сьогодні найчастіше виїжджають українці: Польща, Німеччина, та Угорщина.

Купити запис конференції можна за посиланням. Про потреби ринків працевлаштування цих країн розповів під час онлайн-конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, керівник відділу аналітики robota.ua Іван Ромашов.

Так, у Польщі десятка найзатребуваніших працівників по сферах розподіляється так:

Наразі ринок праці Польщі відчуває потребу у понад 426 тис. робітників.

Щодо оплати праці, то в середньому вона вища за українські показники:

Топ-10 сфер, у яких Німеччині потрібні працівники:

Щодо оплати праці, то в Німеччині вона значно вища за рівень України.

Десятка потрібних фахівців по сферах на угорському ринку праці розподілилася в такий спосіб:

Заробітна плата в Угорщині не значно, але вища за українську.

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