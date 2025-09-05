0 800 307 555
Які податки сплачуються при даруванні нерухомості

Нерухомість
Дарування та спадкування нерухомості завжди були популярними способами передачі майна в Україні. Однак отримання житла чи земельної ділянки від родичів чи інших осіб нерідко супроводжується податковими зобов’язаннями. Розповідаємо, які податки треба сплатити при даруванні нерухомості.
Так, від січня 2025 року військовий збір для фізичних осіб становить 5% (раніше — 1,5%). Він застосовується до всіх доходів, включно з прибутком від продажу нерухомості, її оренди, дарування та спадкування.
Про це повідомляють юристи.

Винятки для близьких родичів

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не стягуються, якщо нерухомість отримується у спадок або дарується від близьких родичів першої та другої лінії споріднення.
У таких випадках додаткові витрати обмежуються лише нотаріальними послугами.
Угоди між не родичами

Якщо дарування або спадкування відбувається між особами, які не є близькими родичами, застосовується податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5% та військовий збір 5%, тобто загальне податкове навантаження складає 10%.

Особливості для нерезидентів

Якщо хоча б один із учасників угоди є нерезидентом, ставки податків підвищуються незалежно від родинного зв’язку.
У цьому випадку податок на доходи фізичних осіб становить 18%, військовий збір — 5%, а загальне навантаження досягає 23% від оціночної вартості майна.
Згідно з українським законодавством, до нерезидентів належать:
  • іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають документ на тимчасове місце проживання в Україні;
  • громадяни України, які постійно проживають за кордоном і перебувають тимчасово в Україні, маючи відповідний документ про тимчасове проживання.
Таким чином, отримання нерухомості у спадок або дарунок для нерезидентів стає менш вигідним через підвищені податкові ставки.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
