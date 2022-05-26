Зарплати, вакансії, конкуренція: що відбувається на ринку праці в Києві — Finance.ua

«За останній
тиждень на сайті на 55% збільшилася кількість нових
реєстрацій та на 33% зросла кількість
відгуків на вакансії.
Однак український ринок праці перебуває
у стані жорсткої кризи внаслідок війни.
Роботи мало, попит на роботу значно
перевищує пропозицію», — сказано в повідомленні.
Де зараз роботи найбільше
Втрачені
на початку війни лідерські позиції по
кількості пропозицій роботи Київ поновив
вже в квітні. В травні
столиця зайняла ще більш впевнену
позицію й по розміру заробітної плати,
й по кількості вакансій.
Частка пропозицій роботи
у Києві складає 35,8% від актуальних в
усій країні вакансій.
Другу позицію займає Львів з великою
різницею (17,1%).
Серед
регіонів з найбільшою кількістю
пропозицій роботи в травні присутні
також Дніпропетровська область (8,5%),
Одеська область (3,4%), Івано-Франківська
область (2,9%), Черкаська область (2,9%).
Яку заробітну плату пропонують
Середня зарплата в усіх актуальних
вакансіях в травні в столиці складає
29 200 грн. Це відчутно
більше, аніж в інших регіонах з найвищою
середньою заробітною платою. Так, у
п’ятірці регіонів лідерів за розміром
середньої зарплати в травні Полтавська
область (22 300 грн), Львівська область
(21 600 грн), Одеська область (21 000 грн)
та Івано-Франківська область (19 400
грн).
Проте в Києві
не найвища конкуренція. На одне робоче
місце в середньому претендує 9,5 осби.
Для порівняння — найвища конкуренція
в поточному місяці зафіксована в
Харківській області, де на робоче місце
в середньому претендує 19 пошукачів, У
Запорізькій області 17 спеціалістів на
1 вакансію. В Одеській області показник
конкуренції складає 13,9 кандидатів на
посаду, у Київській — 13,4, у Сумській
області — 11,1.
Інфографіка: grc.ua
Кого шукають у Києві
Київ відзеркалює загальноукраїнську
тенденцію найбільшої затребуваності
ІТ-спеціалістів та менеджерів з продажу.
Майже в усіх регіонах однаковий перелік
фахівців, для яких найбільше вакансій.
Окрім вже названих, найчастіше шукають
фахівців сфери маркетинг, реклама та
PR, спеціалістів
сфери транспорту та логістики, працівників
без досвіду роботи.
Проте у Києві у
топ-10 затребуваних фахівців не потрапили
медики та фармацевти, будівельники та
робітничий персонал, які у десятці
затребуваних спеціалістів загалом в
Україні.
В Києві трохи більше вакансій,
порівнюючи із загальноукраїнською
статистикою, для працівників медіа,
адміністративного персоналу та
представників вищого менеджменту.
Інфографіка: grc.ua
Формат роботи в столиці
Чверть (25,7%) усіх вакансій у
Києві передбачає можливість працювати
дистанційно. Отже, для того, аби працювати
у столичній компанії, не обов’язково
жити в Києві. Проте багато компаній
повертаються до звичного функціонування,
тому вагома частка (64,7%) пропозицій
роботи у столиці з повним робочим днем,
тобто необхідна фізична офлайн
присутність співробітника на робочому
місці. Ще 6,6% вакансій у Києві пропонують
гнучкий графік і 3% зі змінним графіком
роботи.
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