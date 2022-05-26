Зарплати, вакансії, конкуренція: що відбувається на ринку праці в Києві — Finance.ua
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Зарплати, вакансії, конкуренція: що відбувається на ринку праці в Києві

Вчора 08:02Особисті фінанси
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Зарплати, вакансії, конкуренція: що відбувається на ринку праці в КиєвіЗарплати, вакансії, конкуренція: що відбувається на ринку праці в Києві, freepik.com
Щотижня зростає кількість реєстрацій на кадрових порталах, пошукачі оновлюють свої резюме, активно відгукуються на вакансії.
Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.
«За останній тиждень на сайті на 55% збільшилася кількість нових реєстрацій та на 33% зросла кількість відгуків на вакансії. Однак український ринок праці перебуває у стані жорсткої кризи внаслідок війни. Роботи мало, попит на роботу значно перевищує пропозицію», — сказано в повідомленні.

Де зараз роботи найбільше

Втрачені на початку війни лідерські позиції по кількості пропозицій роботи Київ поновив вже в квітні. В травні столиця зайняла ще більш впевнену позицію й по розміру заробітної плати, й по кількості вакансій. Частка пропозицій роботи у Києві складає 35,8% від актуальних в усій країні вакансій.
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Другу позицію займає Львів з великою різницею (17,1%).
Серед регіонів з найбільшою кількістю пропозицій роботи в травні присутні також Дніпропетровська область (8,5%), Одеська область (3,4%), Івано-Франківська область (2,9%), Черкаська область (2,9%).

Яку заробітну плату пропонують

Середня зарплата в усіх актуальних вакансіях в травні в столиці складає 29 200 грн. Це відчутно більше, аніж в інших регіонах з найвищою середньою заробітною платою. Так, у п’ятірці регіонів лідерів за розміром середньої зарплати в травні Полтавська область (22 300 грн), Львівська область (21 600 грн), Одеська область (21 000 грн) та Івано-Франківська область (19 400 грн).
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Проте в Києві не найвища конкуренція. На одне робоче місце в середньому претендує 9,5 осби. Для порівняння — найвища конкуренція в поточному місяці зафіксована в Харківській області, де на робоче місце в середньому претендує 19 пошукачів, У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 вакансію. В Одеській області показник конкуренції складає 13,9 кандидатів на посаду, у Київській — 13,4, у Сумській області — 11,1.
Інфографіка: grc.ua Інфографіка: grc.ua

Кого шукають у Києві

Київ відзеркалює загальноукраїнську тенденцію найбільшої затребуваності ІТ-спеціалістів та менеджерів з продажу. Майже в усіх регіонах однаковий перелік фахівців, для яких найбільше вакансій.
Окрім вже названих, найчастіше шукають фахівців сфери маркетинг, реклама та PR, спеціалістів сфери транспорту та логістики, працівників без досвіду роботи.
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Проте у Києві у топ-10 затребуваних фахівців не потрапили медики та фармацевти, будівельники та робітничий персонал, які у десятці затребуваних спеціалістів загалом в Україні.
В Києві трохи більше вакансій, порівнюючи із загальноукраїнською статистикою, для працівників медіа, адміністративного персоналу та представників вищого менеджменту.
Інфографіка: grc.ua Інфографіка: grc.ua

Формат роботи в столиці

Чверть (25,7%) усіх вакансій у Києві передбачає можливість працювати дистанційно. Отже, для того, аби працювати у столичній компанії, не обов’язково жити в Києві. Проте багато компаній повертаються до звичного функціонування, тому вагома частка (64,7%) пропозицій роботи у столиці з повним робочим днем, тобто необхідна фізична офлайн присутність співробітника на робочому місці. Ще 6,6% вакансій у Києві пропонують гнучкий графік і 3% зі змінним графіком роботи.
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За матеріалами: Finance.ua
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