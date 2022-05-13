Де шукати роботу, та що відбувається на ринку праці - експерт — Finance.ua

Де шукати роботу, та що відбувається на ринку праці - експерт

Вчора 15:01 — Особисті фінанси

Де шукати роботу, та що відбувається на ринку праці - експерт, freepik.com

Війна наклала свій відбиток на ринок праці в Україні. Що конкретно змінилося — розповідала у перший день онлайнової конференції «Мої фінанси під час війни» , організованої порталами Finance.ua та Мінфін, головна редакторка robota.ua Юлія Далібук.

Топ-5 міст за кількістю вакансій і резюме

На початок травня найактивнішими роботодавці були в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Вінниці. А от кандидати найбільш активні в Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі.

Топ-5 вакансій на початок війни

На початок повномасштабної війни найзатребуванішими професіями на ринку були продавці, касири, водії, працівники робочих спеціальностей, медики й аптечний персонал. Це відрізняється від потреб роботодавців на кінець 4 кварталу 2021 року.

«Це зрозуміло та логічно. На початку повномасштабної війни були проблеми з логістикою, транспортом, були великі черги та дефіцит в аптеках, у магазинах. Тому був і кадровий дефіцит за цими напрямками», — пояснює Юлія Далібук.

Топ-5 вакансій травня

Найпопулярніші вакансії в Україні станом на травень — це веброзробник, перекладач, оператор кол-центру, копірайтер та інтернет-маркетолог. Що цікаво, у розрізі міст вакансії відрізняються в залежності від місцевих потреб ринку.

«У порівнянні і з 4 кварталом 2021 року, і з початком бойових дій ситуація дуже змінилася. Зміни на ринку праці динамічні. Якщо того року топ-5 вакансій міг не змінюватися протягом кварталу, то зараз ситуація змінюється щомісяця, що два тижні. І яким буде цей топ-5 у червні чи навіть наприкінці травня — спрогнозувати важко. Ситуацію, яка складається з вакансіями, диктує нам ситуація на фронті», — каже Далібук.

Яку зарплату пропонують компанії

«Якщо в січні по всій Україні зарплата за вакансіями складала 14 тис. грн, то в квітні вона складає 15 тис. 100 грн. Тобто роботодавці зараз навіть дещо підвищили планку, яку вони пропонують. У кандидатів аналогічна ситуація: вони хотіли 14 тис. 887 грн у середньому, а зараз — 15 тис. 144 грн. Проте, якщо в лютому у роботодавців був невеличкий спад, то у пошукачів приріст запитів іде пропорційно, збільшується невеликими кроками. У розрізі міст ситуація схожа, відрізняються тільки Київ і Львів, де амплітуда коливань зарплат дещо більша, ніж в інших містах», — розповідає головна редакторка robota.ua.

Які навички потрібні, щоб знайти роботу

Після 24 лютого жодного роботодавця вже не здивуєш стресостійкістю, тому Юлія Далібук радить розвивати Hard skills (професійні навички, яким можна навчити і які можна виміряти. — Ред.) у напрямках, до яких є здібності.

«Зараз відкрито багато курсів, можна перепрофілюватися та отримати нову роботу. Щодо Soft skills (особисті характеристики, завдяки яким людина може успішно взаємодіяти в команді під час розв’язання робочих питань. — Ред.), то найважливіший — гнучкість, тобто можливість підлаштуватися під обставини», — каже експертка.

Також Юлія Далібук радить звернути увагу на супровідний лист, який ви надсилаєте з резюме. Саме ним можна зачепити потенційного роботодавця:

«Пишіть щиро чому саме ви — ідеальний кандидат на посаду. Оригінальні супровідні листи значно підвищують шанси на успіх. За даними нашої HR-команди, супровідний лист підвищує на 60% шанси на успіх у роботодавців. Він має бути невеликим, до трьох абзаців, але головне, щоб він не був однаковим, шаблонним для всіх роботодавців. Якщо ви дуже хочете отримати певну роботу, приділіть час і складіть супровідний лист окремо під кожну вакансію».

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.