Де шукати роботу, та що відбувається на ринку праці - експерт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де шукати роботу, та що відбувається на ринку праці - експерт

Вчора 15:01Особисті фінанси
2255
Де шукати роботу, та що відбувається на ринку праці - експертДе шукати роботу, та що відбувається на ринку праці - експерт, freepik.com
Війна наклала свій відбиток на ринок праці в Україні. Що конкретно змінилося — розповідала у перший день онлайнової конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, головна редакторка robota.ua Юлія Далібук.

Топ-5 міст за кількістю вакансій і резюме

На початок травня найактивнішими роботодавці були в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Вінниці. А от кандидати найбільш активні в Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі.
Де шукати роботу, та що відбувається на ринку праці - експерт
Читайте також

Топ-5 вакансій на початок війни

На початок повномасштабної війни найзатребуванішими професіями на ринку були продавці, касири, водії, працівники робочих спеціальностей, медики й аптечний персонал. Це відрізняється від потреб роботодавців на кінець 4 кварталу 2021 року.
Де шукати роботу, та що відбувається на ринку праці - експерт
«Це зрозуміло та логічно. На початку повномасштабної війни були проблеми з логістикою, транспортом, були великі черги та дефіцит в аптеках, у магазинах. Тому був і кадровий дефіцит за цими напрямками», — пояснює Юлія Далібук.

Топ-5 вакансій травня

Найпопулярніші вакансії в Україні станом на травень — це веброзробник, перекладач, оператор кол-центру, копірайтер та інтернет-маркетолог. Що цікаво, у розрізі міст вакансії відрізняються в залежності від місцевих потреб ринку.
Де шукати роботу, та що відбувається на ринку праці - експерт
«У порівнянні і з 4 кварталом 2021 року, і з початком бойових дій ситуація дуже змінилася. Зміни на ринку праці динамічні. Якщо того року топ-5 вакансій міг не змінюватися протягом кварталу, то зараз ситуація змінюється щомісяця, що два тижні. І яким буде цей топ-5 у червні чи навіть наприкінці травня — спрогнозувати важко. Ситуацію, яка складається з вакансіями, диктує нам ситуація на фронті», — каже Далібук.
Читайте також

Яку зарплату пропонують компанії

«Якщо в січні по всій Україні зарплата за вакансіями складала 14 тис. грн, то в квітні вона складає 15 тис. 100 грн. Тобто роботодавці зараз навіть дещо підвищили планку, яку вони пропонують. У кандидатів аналогічна ситуація: вони хотіли 14 тис. 887 грн у середньому, а зараз — 15 тис. 144 грн. Проте, якщо в лютому у роботодавців був невеличкий спад, то у пошукачів приріст запитів іде пропорційно, збільшується невеликими кроками. У розрізі міст ситуація схожа, відрізняються тільки Київ і Львів, де амплітуда коливань зарплат дещо більша, ніж в інших містах», — розповідає головна редакторка robota.ua.
Де шукати роботу, та що відбувається на ринку праці - експерт

Які навички потрібні, щоб знайти роботу

Після 24 лютого жодного роботодавця вже не здивуєш стресостійкістю, тому Юлія Далібук радить розвивати Hard skills (професійні навички, яким можна навчити і які можна виміряти. — Ред.) у напрямках, до яких є здібності.
«Зараз відкрито багато курсів, можна перепрофілюватися та отримати нову роботу. Щодо Soft skills (особисті характеристики, завдяки яким людина може успішно взаємодіяти в команді під час розв’язання робочих питань. — Ред.), то найважливіший — гнучкість, тобто можливість підлаштуватися під обставини», — каже експертка.
Місце для вашої реклами
Також Юлія Далібук радить звернути увагу на супровідний лист, який ви надсилаєте з резюме. Саме ним можна зачепити потенційного роботодавця:
«Пишіть щиро чому саме ви — ідеальний кандидат на посаду. Оригінальні супровідні листи значно підвищують шанси на успіх. За даними нашої HR-команди, супровідний лист підвищує на 60% шанси на успіх у роботодавців. Він має бути невеликим, до трьох абзаців, але головне, щоб він не був однаковим, шаблонним для всіх роботодавців. Якщо ви дуже хочете отримати певну роботу, приділіть час і складіть супровідний лист окремо під кожну вакансію».
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.