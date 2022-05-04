Де в Україні можуть знайти роботу ВПО: вакансії та зарплати (інфографіка) — Finance.ua

Де в Україні можуть знайти роботу ВПО: вакансії та зарплати (інфографіка)

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У єдиній інформаційній базі внутрішньо переміщених осіб містяться дані про 3,4 млн осіб. Безпосередньо з дня введення воєнного стану в Україні як переселенці зареєструвалися понад 2 млн осіб, з них 1,9 млн людей перемістилися вперше.

Куди їдуть?

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан виділяє у країні, що воює, умовно чотири типи населених пунктів: тил, міста на лінії фронту, міста в облозі, а також окуповані громади. До першого типу можна віднести Львівську, Тернопільську, Волинську, Чернівецьку, Закарпатську, Вінницьку, Івано-Франківську, Рівненську та — донедавна — Дніпропетровську області. Саме сюди перемістилося найбільше людей.

Західна Україна стоїть окремо в тому переліку, оскільки вона стала не лише тимчасовим притулком, а й перевалочним хабом для людей, які прямують за кордон.

Складність у тому, що міграційна хвиля прямує з регіонів, найблагополучніших стосовно зарплат та наявності робочих місць, до областей, де ці показники менш привабливі. Виняток становлять Дніпропетровська область, а також Вінниця, де велика кількість приїжджих корелюється з відносно активним, навіть у воєнний час, ринком праці. Але західний регіон, за винятком Львова, традиційно й у мирний час не бив рекорди щодо можливості працевлаштуватися.

УЧернівецькій області, куди прибуло і залишилося близько 100 000 осіб, місцевий центр зайнятості пропонує менше 600 вакансій, в Івано-Франківській — на 40 000 людей, що приїхали, всього 755 робочих місць.

Навіть у найбільш благополучних Вінницькій та Дніпропетровській областях співвідношення сумні: на майже 140 000 прибулих — 1704 та 3392 вакансії відповідно.

«Найбільша потреба наших роботодавців у фахівцях за професіями: швачка, водій, кухар, фармацевт, продавець, продавець-консультант, офіціант, адміністратор, бухгалтер, тракторист, робітник з благоустрою, охоронець», — каже заступник голови обласної військової адміністрації Івано-Франківщини Людмила Сірко.

В управлінні економіки, промисловості та праці Тернопільської міської ради фіксують запити роботодавців за такими спеціальностями: бухгалтер, вихователь, зварювальник, прокатник з металу, швачка, кухар, токар, тістоміс, пекар-технолог, токар-шліфувальник, інженер.

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