Як українці працють під час війни: зарплати, місце перебування, плани на майбутнє (інфографіка) — Finance.ua

Як українці працють під час війни: зарплати, місце перебування, плани на майбутнє (інфографіка)

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Аналітики провели анонімне опитування українських пошукачів роботи та запитали, як змінилися різні аспекти роботи в умовах війни.

Про це йдеться в опитуванні rabota.ua (опитування проведене станом на 1 квітня).

Понад 60% респондентів відповіли, що наразі вони не працюють. Але це не обов’язково означає, що людину звільнили. Швидше, тут мова про те, що людина продовжує бути співробітником компанії, але робочих завдань в неї немає.

Майже 30% опитаних відповіли, що компанія не працює. Ще 27% вказали, що діяльність тимчасово призупинена. Не знають, що відбувається, 13% респондентів, і лише 5% відповіли, що їх компанія повноцінно працює.

Чи отримуєте ви заробітну плату зараз?

Більшість опитаних — понад 60% — відповіли, що їх компанія не працює або їх звільнили, тому зарплати в них зараз немає. Ще 15% повідомили, що ЗП є, але виплачують не всю суму. 12% респондентів працють безоплатно. Трішки більше 10% вказали, що або отримують зарплату регулярно, або навіть авансом, на місяць вперед.

Чи змінили ви своє місце перебування?

75% людей, які брали участь в опитуванні, залишились на тому ж місці, де були й до початку війни.

Трішки більше 20% виїхали в інший населений пункт України і лише 2,9% виїхали в інші країни.

Якщо ви виїхали за кордон, яку країну обрали?

Серед них найбільшим попитом користується Польща (це корелює з даними ООН). Румунія, Угорщина та Італія отримали однакову кількість відповідей.

Чи плануєте повернутися в Україну після закінчення війни?

Майже 45% опитаних відповіли ствердно, ще 7% вже повернулися до рідної країни. 35% повідомили, що не можуть зараз визначитись із цим питанням, а 13% планують залишитись в Європі.

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