Українцям розповіли, які реальні шанси знайти роботу під час війни — Finance.ua
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Українцям розповіли, які реальні шанси знайти роботу під час війни

Вчора 08:00Особисті фінанси
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У березні кількість непрацюючих підприємців склала 16,3%, а в середині квітня цей показник зменшився майже вдвічі.
Про це повідомила аналітична служба OLX Україна.
Відзначається, що найбільшими проблемами для бізнесу стали військова агресія, логістичні труднощі та падіння продажів.
За даними опитування, проведеного серед своїх бізнес-клієнтів, у березні кількість непрацюючих підприємців склала 16,3%; тих, хто планував працювати — 3,6%; працюючих — 80,1%.
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Бізнеси, що продовжували працювати, були найбільше представлені в категоріях «Дім і сад», «Електроніка» та «Мода і стиль».
Проте вже в середині квітня до роботи повернулися 88% бізнесів, а кількість непрацюючих — зменшилася майже вдвічі.
Позитивні зміни в OLX Україна зафіксували й серед категорій, які відновили свою діяльність. До них додалися «Запчастини» та «Хобі/відпочинок/Спорт», йдеться в повідомленні.
У підсумку географічно швидше відновлюють свою роботу:
  • бізнеси в тій частині Київської області, де не було активних бойових дій,
  • а також у Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Довідка Finance.ua:

  • 96% компаній заявили, що в них є працівники, які переїхали за кордон. 23% компаній зазначили, що кількість таких працівників варіюється від 11% до 15%, у 17% компаній, кількість працівників, які переїхали за кордон, варіюється від 16% до 20%. Ще 17% компаній зазначили, що кількість працівників, які переїхали за кордон є 21%-30%;
  • найпопулярнішими країнамидля релокації є Польща ( 87%), Німеччина (62%), Чехія (48%), Словаччина (35%), Італія (31%), Румунія (28%), Іспанія та Угорщина (27%), Молдова (17%). 65% компаній повідомили, що їх компанія не планує релокацію до іншої країни, а у 15% компаній релокація можлива лише в межах України;
  • серед тих компаній, які планують релокацію до іншої країни були названі такі країни: Польща, Словаччина, Угорщина, Іспанія, Румунія та інші.
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За матеріалами: УНІАН
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