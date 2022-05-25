Українцям розповіли, які реальні шанси знайти роботу під час війни — Finance.ua

Бізнеси, що продовжували працювати, були найбільше представлені в категоріях «Дім і сад», «Електроніка» та «Мода і стиль».
Проте вже в середині квітня до роботи повернулися 88% бізнесів, а кількість непрацюючих — зменшилася майже вдвічі.
Позитивні зміни в OLX Україна зафіксували й серед категорій, які відновили свою діяльність. До них додалися «Запчастини» та «Хобі/відпочинок/Спорт», йдеться в повідомленні.
У підсумку географічно швидше відновлюють свою роботу:
бізнеси в тій частині Київської області, де не було активних бойових дій,
а також у Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.
Довідка
Finance.ua:
96% компаній заявили, що в них є працівники, які переїхали за кордон. 23% компаній зазначили, що кількість таких працівників варіюється від 11% до 15%, у 17% компаній, кількість працівників, які переїхали за кордон, варіюється від 16% до 20%. Ще 17% компаній зазначили, що кількість працівників, які переїхали за кордон є 21%-30%;
найпопулярнішими країнамидля релокації є Польща ( 87%), Німеччина (62%), Чехія (48%), Словаччина (35%), Італія (31%), Румунія (28%), Іспанія та Угорщина (27%), Молдова (17%). 65% компаній повідомили, що їх компанія не планує релокацію до іншої країни, а у 15% компаній релокація можлива лише в межах України;
серед тих компаній, які планують релокацію до іншої країни були названі такі країни: Польща, Словаччина, Угорщина, Іспанія, Румунія та інші.
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