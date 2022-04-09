Дистанційна робота: де і скільки грошей можна заробити — Finance.ua

Дистанційна робота: де і скільки грошей можна заробити

Вчора 08:07 — Особисті фінанси

З початку повномасштабної війни росії проти України багато українців втратили роботу або потрапили під скорочення зарплат. У гарячих точках, містах, де відбуваються бойові дії, закриваються підприємства та зникають робочі місця. Проте ринок праці потроху оживає, і попит на роботу, зокрема дистанційну, збільшується.

Яку роботу зараз пропонують дистанційно, скільки роботодавців готові взяти людей без досвіду та на яку зарплату можна розраховувати — розповіли представники порталу з пошуку роботи Work.ua.

Попит на дистанційну роботу зростає

На початку квітня кількість вакансій та відгуків на них значно зросла. Як зазначають у Work.ua, надзвичайно високою стала активність тих, хто шукає роботу. Зараз середня кількість відгуків на одну вакансію в 5 разів вища, ніж у довоєнний час.

Крім того, понад чверть усіх відгуків на вакансії припадає на ті, що пропонують дистанційну зайнятість.

Яку роботу пропонують українцям

Станом на 8 квітня лише на сайті Work.ua розміщено близько 2200 вакансій з дистанційною роботою. Більшість із них пропонує роботу в Україні, проте близько 200 варіантів стосуються роботи за кордоном.

Від загальної кількості вакансій ті, що пропонують віддалену роботу, займають 20%.

Зокрема, в Україні шукають спеціалістів у таких галузях:

IT, комп’ютери, інтернет;

секретаріат, діловодство, АХО;

продаж, закупівля;

маркетинг, реклама, PR.

На цю роботу готові брати людей без досвіду. Зокрема 37,5% цих оголошень пропонують саме таким кандидатам.

За кордоном для українців без досвіду доступні 11,5% вакансій із віддаленої роботи. Це такі сфери:

IT, комп’ютери, інтернет;

маркетинг, реклама, PR;

продаж, закупівля;

дизайн, креативність.

Скільки можна заробити дистанційно

На початку квітня середня зарплата на всі ці вакансії для дистанційної роботи, як в Україні, так і за кордоном, становила 27 тис. грн.

Якщо кандидат не має досвіду роботи, то плату пропонують меншу. За даними на початок квітня, середня зарплата для таких кандидатів досягла 21 тис. грн.

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