Дистанційна робота: де і скільки грошей можна заробити — Finance.ua

З початку повномасштабної війни росії проти України багато українців втратили роботу або потрапили під скорочення зарплат. У гарячих точках, містах, де відбуваються бойові дії, закриваються підприємства та зникають робочі місця. Проте ринок праці потроху оживає, і попит на роботу, зокрема дистанційну, збільшується.
Яку роботу зараз пропонують дистанційно, скільки роботодавців готові взяти людей без досвіду та на яку зарплату можна розраховувати — розповіли представники порталу з пошуку роботи Work.ua.
Попит на дистанційну роботу зростає
На початку квітня кількість вакансій та відгуків на них значно зросла. Як зазначають у Work.ua, надзвичайно високою стала активність тих, хто шукає роботу. Зараз середня кількість відгуків на одну вакансію в 5 разів вища, ніж у довоєнний час.