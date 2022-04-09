Дистанційна робота: де і скільки грошей можна заробити — Finance.ua
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Дистанційна робота: де і скільки грошей можна заробити

Вчора 08:07Особисті фінанси
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З початку повномасштабної війни росії проти України багато українців втратили роботу або потрапили під скорочення зарплат. У гарячих точках, містах, де відбуваються бойові дії, закриваються підприємства та зникають робочі місця. Проте ринок праці потроху оживає, і попит на роботу, зокрема дистанційну, збільшується.
Яку роботу зараз пропонують дистанційно, скільки роботодавців готові взяти людей без досвіду та на яку зарплату можна розраховувати — розповіли представники порталу з пошуку роботи Work.ua.

Попит на дистанційну роботу зростає

На початку квітня кількість вакансій та відгуків на них значно зросла. Як зазначають у Work.ua, надзвичайно високою стала активність тих, хто шукає роботу. Зараз середня кількість відгуків на одну вакансію в 5 разів вища, ніж у довоєнний час.
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Крім того, понад чверть усіх відгуків на вакансії припадає на ті, що пропонують дистанційну зайнятість.

Яку роботу пропонують українцям

Станом на 8 квітня лише на сайті Work.ua розміщено близько 2200 вакансій з дистанційною роботою. Більшість із них пропонує роботу в Україні, проте близько 200 варіантів стосуються роботи за кордоном.
Від загальної кількості вакансій ті, що пропонують віддалену роботу, займають 20%.
Зокрема, в Україні шукають спеціалістів у таких галузях:
  • IT, комп’ютери, інтернет;
  • секретаріат, діловодство, АХО;
  • продаж, закупівля;
  • маркетинг, реклама, PR.
На цю роботу готові брати людей без досвіду. Зокрема 37,5% цих оголошень пропонують саме таким кандидатам.
За кордоном для українців без досвіду доступні 11,5% вакансій із віддаленої роботи. Це такі сфери:
  • IT, комп’ютери, інтернет;
  • маркетинг, реклама, PR;
  • продаж, закупівля;
  • дизайн, креативність.

Скільки можна заробити дистанційно

На початку квітня середня зарплата на всі ці вакансії для дистанційної роботи, як в Україні, так і за кордоном, становила 27 тис. грн.
Якщо кандидат не має досвіду роботи, то плату пропонують меншу. За даними на початок квітня, середня зарплата для таких кандидатів досягла 21 тис. грн.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
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За матеріалами: Сьогодні
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