Працівник отримав статус біженця іншій країні: чи обов’язково його звільняти — Finance.ua

Працівник отримав статус біженця іншій країні: чи обов’язково його звільняти

Вчора 08:03 — Особисті фінанси

Працівник отримав статус біженця іншій країні: чи обов’язково його звільняти

Законодавством про працю не передбачено обов’язку працівника повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

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Зважаючи на надскладну ситуацію на території України працівники, які не виходять на роботу внаслідок обставин, пов’язаних з бойовими діями, або ті, які не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України за прогул без поважної причини.

У випадку, якщо робота може виконуватися дистанційно, працівник може продовжувати виконувати свої трудові обов’язки з відповідною оплатою.

Якщо з працівником відсутній зв’язок, до з’ясування причин і обставин його відсутності, за ним зберігаються робоче місце та посада, трудові відносини не припиняються, однак час таких неявок не підлягає оплаті та не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

Довідка Finance.ua:

з п’ятниці, 1 квітня, запрацювала програма з працевлаштування внутрішніх переселенців. Роботодавець, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб, отримає дотацію в сумі 6,5 тисячі гривень за кожного нового працівника;

під час воєнного стану роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати;

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