Третина українських компаній втратили через війну понад мільйон доларів — Finance.ua

Третина українських компаній втратили через війну понад мільйон доларів

Вчора 21:04 — Особисті фінанси

Третина українських компаній втратили через війну понад мільйон доларів

Третина українського бізнесу повідомили про втрати більше 1 млн доларів за місяць війни.

Про це йдеться у результатах дослідження Європейської бізнес асоціації.

Також сказано, що 13% оцінюють втрати бізнесу в діапазоні від 500 тисяч до 1 млн доларів, 28% — від 100 до 500 тисяч доларів, і 14% оцінюють втрати на суму до 100 тисяч доларів. Тільки 1% серед опитаних членських компаній не зазнали жодних втрат за місяць війни. Інші компанії ще ведуть підрахунок отриманих збитків.

Що роблять компанії, щоб утримати бізнес

Для того, аби залишатися на плаву, 68% компаній скорочують витрати, 44% вдаються до отримання заборгованості від клієнтів або партнерів, 35% проводять релокацію підприємств, а 13% запускають нові бізнес-напрямки.

Кожне четверте підприємство, зокрема 25% опитаних переорієнтовують свій бізнес на гуманітарні потреби, а 13% — на потреби армії.

Для продовження роботи бізнесу 23% шукають клієнтів на іноземних ринках, а 15% — в пошуках фінансування. Водночас 9% бізнесу змушені вдаватися до скорочення персоналу, а 8% повідомляють, що не можуть втримати свій бізнес на плаву.

Інфографіка: ЄБА

ТОП-7 найбільших проблем для бізнесу:

труднощі з логістикою;

проблеми з поставками товарів;

замороження контрактів з іноземними та локальними клієнтами;

низька купівельна спроможність населення;

пошкоджені потужності, основний фонд бізнесу, інфраструктура;

нестача фінансових ресурсів та інвестицій;

нестача сировини.

Довідка Finance.ua:

депутати Київради схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці;

пільги, зокрема, стосуються пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків, підприємців, що працюють на комунальних площах, рекламних компаній. Пільги матимуть і паркувальні майданчики.

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