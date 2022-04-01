Чи можна під час воєнного часу не платити заробітну плату - відповідь Держпраці — Finance.ua

Чи можна під час воєнного часу не платити заробітну плату - відповідь Держпраці

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором.

Про це повідомили в Державній службі України з питань праці.

Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Нагадаємо, через війну рф проти України велика частка українського бізнесу або повністю припинила свою діяльність, або призупинила функціонування в очікуванні кращих часів. Проте є компанії, які продовжують працювати та надавати роботу українцям.

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Найбільше пропозицій роботи — в роздрібній торгівлі. З метою забезпечення населення продуктами харчування та першої необхідності, ритейл намагається зберегти роботу своїх магазинів. Продавці та касири і в мирні часи були затребуваними спеціалістами. Зараз пропозицій роботи в роздрібній торгівлі найбільше серед інших професійних сфер — 42% від усіх актуальних вакансій в Україні.

До десятки галузей, в яких трохи більше роботи, аніж в інших, входять:

видобувна галузь (4,3% від усіх вакансій),

сільське господарство (4,1%),

фінансовий сектор (3,4%),

медицина, фармацевтика, аптеки (2,6%),

продукти харчування (2,5%).

Також нагадаємо, як надається відпустка без збереження зарплати під час війни. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Довідка Finance.ua:

Санкції проти росії призведуть до зниження ВВП на 14%, падіння реальної заробітної плати на 18%, інфляції — 30%. Про це йдеться у прогнозі британського Центру досліджень економіки й бізнесу.

Третина українського бізнесу повідомили про втрати більше 1 млн доларів за місяць війни. Про це йдеться у результатах дослідження Європейської бізнес асоціації.

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