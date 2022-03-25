Яка робота є зараз та скільки платять в Україні — Finance.ua

Через війну рф проти
України велика частка українського
бізнесу або повністю припинила свою
діяльність, або призупинила функціонування
в очікуванні кращих часів. Проте є
компанії, які продовжують працювати та
надавати роботу українцям.
Ринок праці
оговтався від цілковитого завмирання
та існує в умовах війни, передають аналітики кадрового порталу grc.ua.
Кількість вакансій та резюме
Зазначається, що за останній
тиждень відбулося зростання кількості
нових резюме, розміщених на сайті grc.ua,
на 69%. Також зросла активність пошукачів.
Кількість відгуків на вакансії, порівняно
з попереднім тижнем збільшилася на 30%.
Вакансій,
які відкрилися після початку війни,
небагато, але вони є.
Найбільше пропозицій
роботи — в роздрібній торгівлі. З метою забезпечення
населення продуктами харчування та
першої необхідності, ритейл намагається
зберегти роботу своїх магазинів. Продавці
та касири і в мирні часи були затребуваними
спеціалістами. Зараз пропозицій роботи
у роздрібній торгівлі найбільше серед
інших професійних сфер — 42% від усіх
актуальних вакансій в Україні.
Потрібні
також спеціалісти у сфері перевезень,
логістики, складів та ЗЕД (8% вакансій
від усіх актуальних).
Не так багато, як
у мирні часи, пропозицій роботи в сфері
інформаційних технологій, лише 7% від
усіх актуальних.
Є робота також у
компаніях галузей Нафта та газ (6%),
Послуги для бізнесу (6%), Металургія та
металообробка (5%).
До
десятки галузей, в яких трохи більше
роботи, аніж в інших, входять також
Видобувна галузь (4,3% від усіх вакансій),
Сільське господарство (4,1%), Фінансовий
сектор (3,4%), Медицина, фармацевтика,
аптеки (2,6%), Продукти харчування (2,5%).
На
початку війни багато вакансій з тих, що
відкривали компанії, були на волонтерських
засадах. Проте українцям потрібна не
лише робота, а й заробітна плата.
Яку заробітну плату пропонують:
якщо
аналізувати всі відкриті насьогодні
вакансії, то середня заробітна плата в
них складає 26 900 грн;
найбільше
пропозицій роботи (40%) із зарплатою
16 600 грн;
ще у чверті (26%) вакансій
зазначена зарплата у розмірі 26 300
грн;
майже у шостій частині вакансій
пропонують 35 900 грн щомісячної
компенсації;
у 12% вакансій зарплата від
45 600 грн;
найвищу зарплату від 55 300
грн пропонують у 6% вакансій.
Де найвищі зарплати
Якщо раніше лідером серед
регіонів з найбільшою заробітною платою
тривалий час був Київ, то зараз він на
4 сходинці рейтингу. В Києві зараз середня
заробітна плата у відкритих вакансіях
складає 25 000 грн. Найвищі зарплати
зараз пропонують у Львівській області
(30 300 грн), Дніпропетровській області
(27 900 грн), Одеській області (27 400
грн), у Харківській та Житомирській
областях — 24 000 грн.