Яка робота є зараз та скільки платять в Україні — Finance.ua

Яка робота є зараз та скільки платять в Україні

Вчора 09:49 — Особисті фінанси

Яка робота є зараз та скільки платять в Україні

Через війну рф проти України велика частка українського бізнесу або повністю припинила свою діяльність, або призупинила функціонування в очікуванні кращих часів. Проте є компанії, які продовжують працювати та надавати роботу українцям.

Ринок праці оговтався від цілковитого завмирання та існує в умовах війни, передають аналітики кадрового порталу grc.ua

Кількість вакансій та резюме

Зазначається, що за останній тиждень відбулося зростання кількості нових резюме, розміщених на сайті grc.ua, на 69%. Також зросла активність пошукачів. Кількість відгуків на вакансії, порівняно з попереднім тижнем збільшилася на 30%.

Вакансій, які відкрилися після початку війни, небагато, але вони є.

В яких сферах пропонують роботу

Найбільше пропозицій роботи — в роздрібній торгівлі. З метою забезпечення населення продуктами харчування та першої необхідності, ритейл намагається зберегти роботу своїх магазинів. Продавці та касири і в мирні часи були затребуваними спеціалістами. Зараз пропозицій роботи у роздрібній торгівлі найбільше серед інших професійних сфер — 42% від усіх актуальних вакансій в Україні.

Потрібні також спеціалісти у сфері перевезень, логістики, складів та ЗЕД (8% вакансій від усіх актуальних).

Не так багато, як у мирні часи, пропозицій роботи в сфері інформаційних технологій, лише 7% від усіх актуальних.

Є робота також у компаніях галузей Нафта та газ (6%), Послуги для бізнесу (6%), Металургія та металообробка (5%).

До десятки галузей, в яких трохи більше роботи, аніж в інших, входять також Видобувна галузь (4,3% від усіх вакансій), Сільське господарство (4,1%), Фінансовий сектор (3,4%), Медицина, фармацевтика, аптеки (2,6%), Продукти харчування (2,5%).

На початку війни багато вакансій з тих, що відкривали компанії, були на волонтерських засадах. Проте українцям потрібна не лише робота, а й заробітна плата.

Яку заробітну плату пропонують:

якщо аналізувати всі відкриті насьогодні вакансії, то середня заробітна плата в них складає 26 900 грн;

найбільше пропозицій роботи (40%) із зарплатою 16 600 грн;

ще у чверті (26%) вакансій зазначена зарплата у розмірі 26 300 грн;

майже у шостій частині вакансій пропонують 35 900 грн щомісячної компенсації;

у 12% вакансій зарплата від 45 600 грн;

найвищу зарплату від 55 300 грн пропонують у 6% вакансій.

Де найвищі зарплати

Якщо раніше лідером серед регіонів з найбільшою заробітною платою тривалий час був Київ, то зараз він на 4 сходинці рейтингу. В Києві зараз середня заробітна плата у відкритих вакансіях складає 25 000 грн. Найвищі зарплати зараз пропонують у Львівській області (30 300 грн), Дніпропетровській області (27 900 грн), Одеській області (27 400 грн), у Харківській та Житомирській областях — 24 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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