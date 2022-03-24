Якщо ви біженець у Чехії: робота, медицина, освіта — Finance.ua

Якщо ви біженець у Чехії: робота, медицина, освіта

Вчора 15:01 — Особисті фінанси

Якщо ви біженець у Чехії: робота, медицина, освіта

24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабну війну проти України. За 4 тижні мільйони українців виїхали за межі нашої країни та стали переселенцями. В ООН прогнозують, що Україну найближчим часом можуть залишити понад 4 млн людей. У ЄС очікують, що кількість переселенців може досягти 7 млн українців (зокрема, всередині України).

Країни Євросоюзу всіма силами намагаються допомагати українцям: знімають обмеження на строки перебування в ЄС, виділяють бюджети на виплату соціальної допомоги, роблять безкоштовний проїзд для українців, допомагають із житлом, їжею та одягом.

Finance.ua вирішив зібрати актуальну інформацію для переселенців до Чехії, куди вже виїхало 275 тисяч українців.

Зазначимо, 17 березня 2022 року Сенат схвалив та підписав пакет із трьох урядових законопроєктів, завдяки яким біженці з України зможуть працювати в країні без необхідності отримувати дозвіл на роботу.

Що передбачає закон lex Ukrajina?

Закон, який набув чинності 21 березня, регулює надання захисту та віз, працевлаштування, соціальне забезпечення, доступ до медичного обслуговування та освіти військовим біженцям з України.

Працевлаштування

Раніше українцям, які хотіли працювати в Чеській Республіці, необхідно було мати блакитні картки чи дозвіл на роботу. Сьогодні біженці з України з толерантною візою можуть не звертатися до бюро працевлаштування, а шукати роботу безпосередньо. Також біженці зможуть зареєструватися як безробітні, а бюро з працевлаштування надасть їм, за необхідності, перепідготовку та допомогу з працевлаштування.

Бюро праці запропонувало 342 тис. вакансій. Три чверті були для людей без освіти або з базовою освітою. Близько 13 350 посад призначалися для студентів університетів та 23 600 посад для випускників середніх шкіл. Загалом 8800 посад припадало на охорону здоров’я та 2200 на освіту.

Допомоги

Люди з толерантною візою протягом місяця з дня отримання візи можуть подати заяву на отримання гуманітарної допомоги у розмірі 5 тис. крон (близько 200 євро). Також міністерство праці запустило пілотну версію програми, через яку можна запросити гуманітарну допомогу без відвідування центру зайнятості. У разі потреби допомогу можна буде отримувати ще протягом п’яти місяців, але звертатися за нею доведеться регулярно.

Ліки

Закон регулює вступ українців до системи державного медичного страхування. Медичну допомогу українським біженцям надаватимуть машини швидкої допомоги, створені навчальними лікарнями за вказівкою Міністерства охорони здоров’я.

Освіта

Школи зможуть збільшити місткість класів для розміщення дітей-біженців. З ними також зможуть займатись українські викладачі, набір яких уже розпочався. Цей захід діятиме до кінця серпня 2022 року.

Корисні посилання для українців, які планують виїжджати або вже виїхали до Чехії

Евакуація:

Розклад поїздів, що їдуть зі Словаччини, Польщі, Угорщини до Чехії — cd.cz

Офіційний телеграм-канал Укрзалізниці, на якому публікують інформацію про роботу компанії у надзвичайному режимі https://t.me/UkrzalInfo

RegioJet — поїзди зі Львова до Чехії щодня безкоштовно - https://novy.regiojet.cz/uk/ukrayina

Отримання візи:

МВС Чехії з питань отримання потрібних документів +420 974801802

Реєстрація в поліції за місцем проживання policie.cz

Юристи у Чехії:

Список юристів з номерами телефонів, безкоштовно cak.cz

Психологічна та медична допомога:

Житло:

Вся корисна інформація про житло, транспортування, медичну допомогу тощо, є українською мовою — Stojimezaukrajinou.cz

Знайти готель з великою знижкою або безкоштовно hotel.cz

Карта з пропозиціями від волонтерів по всьому світу. https://bit.ly/3Ne2vLY та icanhelp.host

Допомога дітям:

Школи та дитсадки в Чехії для дітей-біженців з України. shkola.cz

Організація , що може допомогти:

Різні види допомоги — житло, перекладацькі послуги, матеріальна допомога тощо - nasiukrajinci.cz

Телеграм-канали, де особисто допомагають люди:

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.