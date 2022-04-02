В Україні запрацювала нова програма для внутрішніх переселенців — Finance.ua

В Україні запрацювала нова програма для внутрішніх переселенців

Вчора 11:01 — Особисті фінанси

В Україні запрацювала нова програма для внутрішніх переселенців

В Україні почалася ще одна програма для внутрішніх переселенців в умовах війни.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, з п’ятниці, 1 квітня, запрацювала програма з працевлаштування внутрішніх переселенців.

Як працюватиме програма

Роботодавець, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб, отримає дотацію в сумі 6,5 тисячі гривень за кожного нового працівника.

«Програма, яка стартує 1 квітня — це робота для внутрішніх переселенців. Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6,5 тисячі гривень за кожного нового працівника для того, щоб люди отримували ці кошти і могли отримати роботу в тих бізнесах, які готові працювати в умовах воєнного стану», — сказав глава українського уряду.

Довідка Finance.ua:

управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату кожній переміщеній особі по 2220 грн. Отримати готівку можна через відділення Укрпошти;

чи можна під час воєнного часу не платити заробітну плату.

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