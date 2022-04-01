2220 грн допомоги для переселенців: де та як отримати гроші — Finance.ua
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2220 грн допомоги для переселенців: де та як отримати гроші

Вчора 14:00Особисті фінанси
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Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату кожній переміщеній особі по 2220 грн. Отримати готівку можна через відділення Укрпошти.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Нагадаємо, запис до програми грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачеві.
Реєстрація триває за адресами:
  • м. Львів, вул. Трускавецька, 2 Б (з 9:00 до 18:00);
  • м. Львів, вул. Палія, 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний — субота;
  • м. Ужгород, Гуманітарний штаб «Совине гніздо», вул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00);
  • м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб Департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00);
  • м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).
За додатковою інформацією можна звертатись за номером: 0800307711.
«Також програму з надання грошової допомоги розпочало втілювати представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. Зараз це втілюється на Закарпатті, але в перспективі дію програми планується розширити на інші регіони. Розмір допомоги — також 2220 грн на людину», — зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
Ця допомога надаватиметься найбільш уразливим групам серед переміщених осіб.
Зокрема:
  • вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;
  • сім’ям із двома і більше дітьми;
  • родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;
  • особам похилого віку.
Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОВА, соціальні працівники територіальних громад.
Для отримання допомоги працює такий алгоритм:
1. Особа реєструється в якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.
2. У разі якщо особа підпадає під визначені категорії вразливості, вона отримує відповідну допомогу.
За матеріалами: Finance.ua
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