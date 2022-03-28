Як отримати статус біженця в країнах Європейського Союзу — Finance.ua

Як отримати статус біженця в країнах Європейського Союзу

Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Як отримати статус біженця в країнах Європейського Союзу

Словаччина, Угорщина, Румунія, Чехія, Польща — повноправні члени ЄС, тому набуття тимчасового захисту і статусу біженця у них відбувається за схожою процедурою. Та є і певні відмінності, що залежать від внутрішнього законодавства цих країн.

Польща

Після перетину кордону громадянам України не потрібно відразу звертатися до прикордонної служби, представництв воєводств чи Управління з питань іноземців. Достатньо відвідати рецепційний центр, де можна отримати інформацію щодо перебування в Польщі, а також оформити всі необхідні папери.

Також там українцям надають їжу, тимчасове житло і доступ до медичного обслуговування. Для отримання тимчасового захисту в українське консульство потрібно надати:

анкету;

ксерокопію першої сторінки паспорта;

фото в форматі 3.5×4.5.

В результаті чого видається спеціальне посвідчення, яке потрібно додатково зареєструвати в адміністрації воєводства (urząd). Після цього можна отримати грошову допомогу — 300 злотих одноразово і по 500 злотих щомісячно на кожну дитину до 18 років.

Також можна вільно пересуватися по території країни, знайти роботу, влаштувати дітей в школу або дитсадок. Тимчасовий захист не має часових обмежень і буде діяти до кінця воєнних дій в Україні.

Для отримання статусу біженця потрібно звернутися до Управління з питань іноземців чи Управління воєводства з відповідною анкетою. В ній потрібно обґрунтувати причини за яких обставин розпочалось переслідування на Батьківщині та чому ви не можете повернутися.Після цього відбувається співбесіда, під час якої потрібно максимально чесно відповісти на всі поставлені запитання щодо політичних поглядів, віросповідання та інших делікатних моментів.

Розгляд справи може тривати 3-6 місяців, а то й більше, адже у зв’язку з війною є велика кількість заявок, які потребують детального вивчення. При отриманні відмови, не варто відразу опускати руки, адже у вас є право на апеляцію.

+48 47 72 123 07. Детальну інформацію про умови отримання статусу біженця можна знайти на польському урядовому порталі https://www.gov.pl/web/ua або за телефоном

Угорщина

В Угорщині також можна отримати тимчасовий захист або оформити статус біженця. Але, на відміну від Польщі, матеріальне забезпечення буде дещо гіршим.

Наприклад, перебуваючи під тимчасовим захистом, громадянин України не має права на безкоштовне лікування. Але уряд забезпечить вас їжею, прихистком, а також надасть доступ до ринку праці та навчальних закладів.

Перебувати на території Угорщини на таких умовах можна не більше 3 років. Але протягом цього часу ви можете подати заяву на отримання статусу біженця чи громадянства цієї країни.

Заповнити анкету можна в Угорському Гельсінському комітеті. Для цього потрібна ксерокопія паспорту та ваше фото.

Для отримання посвідчення біженця також можуть знадобитися відбитки пальців, медичний огляд, фото зруйнованого будинку й інші докази, що ви не можете повернутися додому. Не варто забувати й про співбесіду — вона проводиться обов’язково.

З детальнішою інформацією щодо процесуальних особливостей можна ознайомитись на сайті https://helsinki.hu/en/information-for-people-fleeing-from-ukraine/

Словаччина

На урядовому порталі https://ua.gov.sk/ визначено два основних місця подачі заяви на тимчасовий притулок — в поліційному відділку на кордоні або в поліції за місцем проживання особи.

При собі потрібно мати український паспорт (внутрішній або закордонний) і свідоцтва про народження дітей. Таке клопотання розглядається дуже швидко, тому ви майже одразу можете користуватися перевагами нового статусу.

А от отримання посвідчення біженця вимагає детального вивчення вашої особи та життєвих обставин, в яких ви опинилися. Через це процедура може затягнутися на 6-12 місяців. Тому набуття тимчасового захисту все ж залишається пріоритетним.

Подати заяву можна в центрі для біженців в м. Гуменне. Детальнішу інформацію про умови отримання статусу можна отримати в Міграційному інформаційному центрі Республіки Словаччина ( https://www.mic.iom.sk/ ).

Чехія

Після перетину українсько-чеського кордону у вас є 30 днів для реєстрації проживання в місцевому відділі МВС з питань міграції і 90 днів, щоб подати документи для отримання спеціальної довгострокової візи. Вона гарантує отримання тимчасового житла, соціального та грошового забезпечення.

Для біженців без грошей і майна в Чехії є спеціальна гуманітарна допомога в 5 тис. крон, які виплачується одноразово, а також щомісячні виплати на кожного члена сім’ї.

Але для доступу до безкоштовної медицини потрібно додатково оформити страховку в будь-якій чеській страховій компанії.

Щодо навчання і роботи, то уряд країни фінансує спеціальні мовні курси та перекваліфікацію спеціалістів (за необхідністю).

Детальну інформацію ви можете отримати за телефоном +420 974 801 802 та на сайті https://www.podnikatel.cz/clanky/zakladni-informace-pro-uprchliky-z-ukrajiny-ukrajinsky/

Румунія

Отримати допомогу в Румунії можна відразу після перетину кордону. Для отримання статусу біженця можна звернутися в усній або письмовій формі в офіс прикордонної служби, в Регіональні Центри надання Житла та Процедур з отримання Притулку або до одного з Генеральних Інспекторатів з питань Міграції.

Заяву можна подавати рідною мовою, а для співбесіди вам нададуть перекладача.Після цього ви можете мешкати в спеціальному притулку, знайти роботу, віддати дітей в садок або школу, брати участь в культурній адаптації і отримати безкоштовну медичну допомогу.

Є також і спеціальне грошове забезпечення у 20 румунських лей на день для кожного члена сім’ї.

Всі відповіді на запитання щодо міграції та отримання притулку можна отримати на сайті https://dopomoha.ro/uk

Молдова

Попросити про притулок в Молдові можна при перетині кордону, у відділку поліції або міграційній службі. Для цього досить мати документи, що посвідчують особу.

В окремих випадках, біженці можуть перебувати на території країни й без українських документів — вони отримують тимчасове посвідчення.

Молдова не є членом Європейського Союзу, тому грошове і матеріальне забезпечення здійснюється здебільшого волонтерськими організаціями. Водночас біженці мають доступ до ринку праці, навчання рідною мовою і вільного переміщення по території.

Всі деталі отримання статусу біженця в Молдові, а також актуальну інформацію про волонтерські організації й соціальні гарантії можна знайти на порталі https://dopomoga.gov.md/

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