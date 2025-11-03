Де знайти роботу менеджером — добірка вакансій Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Менеджери — це фахівці, які забезпечують злагоджену роботу команди, організовують процеси та відповідають за результат. Без них бізнесу складно рухатися вперед і розвиватися.

Фахівці robota.ua поділилися добіркою актуальних вакансій для менеджерів у різних сферах.

Національний менеджер по роботі з ключовими клієнтами у «Конті»

📍 Київ

Кондитерська компанія запрошує на роботу спеціаліста, який буде, зокрема: підтримувати та розвивати співпрацю з національними мережевими клієнтами; планувати стратегію та виконувати річні, квартальні та щомісячні плани продажів; контролювати продажі, маржинальність, асортимент і промоактивності; проводити переговори щодо цін, умов контрактів, бонусів та логістики.

Шанс успішно пройти відбір мають кандидати з вищою освітою (економіка, менеджмент або маркетинг) та досвідом роботи у FMCG-секторі від 3 до 5 років. Важливо також мати практичний досвід співпраці з національними торговельними мережами (Modern Trade), впевнено володіти Excel, Power BI, CRM-системами, а також знати основи категорійного менеджменту та трейд-маркетингу.

Регіональний директор з тваринництва в МХП

📍 Черкаси

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій запрошує спробувати свої сили, якщо маєте вищу ветеринарну або зоотехнічну освіту та досвід роботи на керівних посадах у тваринництві — зокрема, в управлінні фермами чи великими підрозділами. Важливими є глибокі знання технологічних процесів утримання та годівлі ВРХ, відтворення, доїння й контролю якості продукції, а також розуміння принципів планування, організації праці та ефективного управління персоналом.

Керівник відділу PR у Multiplex

📍 Київ (гнучкий графік — для співробітників кінотеатрів; гібридний формат — для співробітників центрального офісу)

Мережа кінотеатрів шукає фахівця з вищою освітою у сфері PR, комунікацій, журналістики або маркетингу. Важливим є досвід роботи у сфері PR або комунікацій від трьох років, з яких щонайменше один рік — на керівній посаді. Перевагою стане практичний досвід взаємодії зі ЗМІ, реалізації PR-кампаній та організації подій, а також досвід в антикризових комунікаціях.

Пропонується, зокрема: бронювання, матеріальна допомога у складних життєвих обставинах, щомісяця 6 безкоштовних квитків для співробітників та їхніх близьких.

Директор з маркетингу в «Шабо»

📍 Одеса

Одна з найбільших виноробень на території України розглядає фахівців з досвідом роботи на керівній посаді в галузі маркетингу від 5 років; глибокими знаннями в галузі маркетингу та реклами; досвідом розробки і реалізації успішних маркетингових стратегій; вмінням аналізувати дані, виявляти тенденції та прогнозувати зміни на ринку; навичками ефективної комунікації і вмінням працювати в команді; успішним досвідом у розробці та зміцненні бренду, створенні позитивного іміджу та впізнаваності на ринку; знанням англійської мови на рівні В2 і вище.

Директор філії FMCG у «Торговий Дім АВ»

📍 Тернопіль

Роботодавець у вакансії знайомить з такими обов’язками: організація та керування роботою регіонального філіалу; забезпечення виконання планових показників; формування та управління команди співробітників; пошук альтернативних каналів продажу, аналіз ринку, пошук партнерських каналів; мотивація та розвиток команди; контроль дотримання стандартів компанії у філії.

Компанія пропонує компенсацію витрат на паливно-мастильні матеріали та амортизацію автомобіля, якщо працівник використовуватиме власний транспорт у робочих цілях.

Начальник відділу утилізації в «Авангард»

📍 Кам’янець-Подільський район, с. Гуменці

Аграрний холдинг запрошує в команду фахівця з досвідом роботи з установкою УТ-300, знанням конструкції та видів котлів, досвідом роботи з контрольно-вимірювальними приладами.

Анонсовані обов’язки: організація та контроль процесу утилізації відходів на птахофабриці; взаємодія з іншими підрозділами компанії для оптимізації процесів утилізації; проведення утилізації відходів птахівництва (падежу птиці) на установці УТ-300; ведення необхідної технічної та виробничої документації.

Пропонується, зокрема, підтримка на етапі адаптації та бронювання.

