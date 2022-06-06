Як працевлаштуватися ВПО на іншому підприємстві — Finance.ua

Як працевлаштуватися ВПО на іншому підприємстві

Вчора 20:02 — Особисті фінанси

Як працевлаштуватися ВПО на іншому підприємстві

Трудове законодавство зазнало чималих змін, починаючи з 24 лютого, і наразі виникає багато питань, які потребують змістовних та зрозумілих відповідей.

Про це повідомляє голова Комітету з трудового права НААУ Вікторія Поліщук.

Працевлаштування ВПО на іншому підприємстві

За її словами, внутрішньо переміщена особа (ВПО) має право працевлаштуватися на іншому підприємстві, якщо не звільнена з попереднього місця роботи.

Працівник може оформлюватися за строковим, за безстроковим трудовим договором. У даному разі — це буде суміщення.

Якщо у працівника призупинено дію трудового договору він аналогічно може працевлаштуватись на іншому підприємстві. Інформація про всі нарахування і виплати буде акумулюватися у Пенсійному фонді та податковій. Трудовий стаж і пенсія гарантуються працівнику.

Звільнення працівника, з яким призупинено дію трудового договору

Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Призупинення не дорівнює звільненню.

Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

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Роботодавець не виплачує заробітну плату під час призупинення, але має фіксувати суму зарплати, яку працівник не отримав за час, коли трудові відносини призупинили, а також розмір єдиного соціального внеску, який мав би сплатити роботодавець.

Законом України не передбачено особливостей щодо звільнення та проведення розрахунків з працівниками, з якими призупинено дію трудового договору. Це означає, що в день звільнення роботодавець має видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним остаточний розрахунок у встановлені строки, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.

Підстави для укладання строкових трудових договорів

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Підставою для укладення строкового трудового договору на вимогу працівника є його заява про прийняття на роботу, в якій вказуються обставини або причини, що спонукають працівника найматися на роботу за строковим трудовим договором, а також строк, протягом якого він працюватиме.

При укладенні трудового договору на визначений строк цей строк встановлюється погодженням сторін і може визначатись як конкретним терміном, так і часом настання певної події (наприклад, повернення на роботу працівниці з відпустки по вагітності, родах і догляду за дитиною).

В умовах воєнного стану з метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцеперебування яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

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